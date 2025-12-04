Девушка обчистила всех родных из Барнаула и Новосибирска, чтобы спасти их от мошенников
Студентка верила, что "декларирует" все ценные вещи
04 декабря 2025, 11:16, ИА Амител
В Алтайском крае 19-летняя студентка из Барнаула попалась на стандартную уловку мошенников и украла у родных деньги и имущество на 600 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
«Девушке в соцсети поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на ее имя пришло письмо от Министерства образования. Для получения необходимо назвать код из СМС, что она и сделала», – рассказали в ведомстве.
Затем позвонили якобы сотрудники службы поддержки портала "Госуслуги" и заявили, что аккаунт взломан и все сбережения и имущество могут оказаться у преступников. Чтобы предотвратить хищение, девушку убедили "задекларировать" все ценные вещи, в том числе принадлежащие родственникам.
Студентка приехала домой к родным, тайно забрала золотые украшения, сдала их в ломбард и вырученные деньги перевела на указанный мошенниками счет. Также взяла деньги у брата и тоже перечислила аферистам.
Кроме того, девушка поехала в Новосибирск, где проживала родственница, и похитила у нее золотые украшения. Их она также сдала в ломбард, а деньги перевела мошенникам. Общая сумма ущерба, составила более 600 тысяч рублей.
В Барнауле девушка лишилась 1 млн рублей, когда мошенникам "подавала справку 2-НДФЛ". Аферисты разыграли стандартный спектакль с несколькими героями.
11:30:11 04-12-2025
Так-то этой схеме в обед сто лет, маловероятно , что девушка о ней не знала. Вывод - не было никаких мошенников, кто-то украл деньги и украшения и прикрылся мошенниками.
11:35:35 04-12-2025
Все действуют как под гипнозом.
11:46:50 04-12-2025
Они не сами перевели на безопасный счёт, а их спасла родственница и перевела на свой безопасный счёт. Страховочка )
11:57:22 04-12-2025
В голове майонез чтоли?
12:13:12 04-12-2025
100% отчислять из ВУЗа
И запрет на роды
13:03:10 04-12-2025
Гость (12:13:12 04-12-2025) 100% отчислять из ВУЗаИ запрет на роды... В "производстве" детей участвуют двое. "От осинки, на привитой ветке партнёра, родятся апельсинки", плюс общественное воспитание.
16:07:58 23-12-2025
Гость (13:03:10 04-12-2025) В "производстве" детей участвуют двое. "От осинки, на привит... Не это в теории... А по факту - если человек не понимает, что крадёт, тут даже апельсинки не помогут...
13:19:42 04-12-2025
Пора в Госуслугах менять идентификацию, отменить коды через смс, иначе оформляют что угодно..
16:30:55 04-12-2025
Гость (13:19:42 04-12-2025) Пора в Госуслугах менять идентификацию, отменить коды через ... 99% мошенничеств связаны с сообщением кодов. Это длится уже достаточное количество лет. И ничего не меняется. Я считаю, что госуслуги надо закрыть совсем. Благодаря сайту много обкраденных и обездоленных.
16:05:44 23-12-2025
Гость (16:30:55 04-12-2025) 99% мошенничеств связаны с сообщением кодов. Это длится уже ... По такой логике нужно и банковские карты запретить. Вход в Интернет-банки же тоже через коды в смс осуществляется.
15:37:59 04-12-2025
Почему банк не заблокировал перевод?