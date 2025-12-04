Девушка обчистила всех родных из Барнаула и Новосибирска, чтобы спасти их от мошенников

Студентка верила, что "декларирует" все ценные вещи

04 декабря 2025

Девушка / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 19-летняя студентка из Барнаула попалась на стандартную уловку мошенников и украла у родных деньги и имущество на 600 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«Девушке в соцсети поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на ее имя пришло письмо от Министерства образования. Для получения необходимо назвать код из СМС, что она и сделала», – рассказали в ведомстве.

Затем позвонили якобы сотрудники службы поддержки портала "Госуслуги" и заявили, что аккаунт взломан и все сбережения и имущество могут оказаться у преступников. Чтобы предотвратить хищение, девушку убедили "задекларировать" все ценные вещи, в том числе принадлежащие родственникам.

Студентка приехала домой к родным, тайно забрала золотые украшения, сдала их в ломбард и вырученные деньги перевела на указанный мошенниками счет. Также взяла деньги у брата и тоже перечислила аферистам.

Кроме того, девушка поехала в Новосибирск, где проживала родственница, и похитила у нее золотые украшения. Их она также сдала в ломбард, а деньги перевела мошенникам. Общая сумма ущерба, составила более 600 тысяч рублей.

