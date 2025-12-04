НОВОСТИПроисшествия

Девушка обчистила всех родных из Барнаула и Новосибирска, чтобы спасти их от мошенников

Студентка верила, что "декларирует" все ценные вещи

04 декабря 2025, 11:16, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Алтайском крае 19-летняя студентка из Барнаула попалась на стандартную уловку мошенников и украла у родных деньги и имущество на 600 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«Девушке в соцсети поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на ее имя пришло письмо от Министерства образования. Для получения необходимо назвать код из СМС, что она и сделала», – рассказали в ведомстве.

Затем позвонили якобы сотрудники службы поддержки портала "Госуслуги" и заявили, что аккаунт взломан и все сбережения и имущество могут оказаться у преступников. Чтобы предотвратить хищение, девушку убедили "задекларировать" все ценные вещи, в том числе принадлежащие родственникам.

Студентка приехала домой к родным, тайно забрала золотые украшения, сдала их в ломбард и вырученные деньги перевела на указанный мошенниками счет. Также взяла деньги у брата и тоже перечислила аферистам.

Кроме того, девушка поехала в Новосибирск, где проживала родственница, и похитила у нее золотые украшения. Их она также сдала в ломбард, а деньги перевела мошенникам. Общая сумма ущерба, составила более 600 тысяч рублей.

Комментарии 11

Avatar Picture
Мимопроходящий

11:30:11 04-12-2025

Так-то этой схеме в обед сто лет, маловероятно , что девушка о ней не знала. Вывод - не было никаких мошенников, кто-то украл деньги и украшения и прикрылся мошенниками.

Avatar Picture
Гость

11:35:35 04-12-2025

Все действуют как под гипнозом.

Avatar Picture
Гость

11:46:50 04-12-2025

Они не сами перевели на безопасный счёт, а их спасла родственница и перевела на свой безопасный счёт. Страховочка )

Avatar Picture
Гость

11:57:22 04-12-2025

В голове майонез чтоли?

Avatar Picture
Гость

12:13:12 04-12-2025

100% отчислять из ВУЗа
И запрет на роды

Avatar Picture
Гость

13:03:10 04-12-2025

Гость (12:13:12 04-12-2025) 100% отчислять из ВУЗаИ запрет на роды... В "производстве" детей участвуют двое. "От осинки, на привитой ветке партнёра, родятся апельсинки", плюс общественное воспитание.

Avatar Picture
Грязный чинуша

16:07:58 23-12-2025

Гость (13:03:10 04-12-2025) В "производстве" детей участвуют двое. "От осинки, на привит... Не это в теории... А по факту - если человек не понимает, что крадёт, тут даже апельсинки не помогут...

Avatar Picture
Гость

13:19:42 04-12-2025

Пора в Госуслугах менять идентификацию, отменить коды через смс, иначе оформляют что угодно..

Avatar Picture
Гость

16:30:55 04-12-2025

Гость (13:19:42 04-12-2025) Пора в Госуслугах менять идентификацию, отменить коды через ... 99% мошенничеств связаны с сообщением кодов. Это длится уже достаточное количество лет. И ничего не меняется. Я считаю, что госуслуги надо закрыть совсем. Благодаря сайту много обкраденных и обездоленных.

Avatar Picture
Гость

16:05:44 23-12-2025

Гость (16:30:55 04-12-2025) 99% мошенничеств связаны с сообщением кодов. Это длится уже ... По такой логике нужно и банковские карты запретить. Вход в Интернет-банки же тоже через коды в смс осуществляется.

Avatar Picture
Гость

15:37:59 04-12-2025

Почему банк не заблокировал перевод?

