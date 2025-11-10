Молодой житель Алтая, очарованный письмом, съездил в Барнаул и отдал мошенникам 900 тысяч
Парню заявили, что его личный кабинет на "Госуслугах" взломали неизвестные
10 ноября 2025, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае 25-летний житель Новоалтайска отдал мошенникам деньги под предлогом их сохранения на "безопасном счете", рассказали в региональном МВД.
«В мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника почтовой службы, который сообщил, что на его имя отправлено письмо. Чтобы оплатить услуги курьера, необходимо продиктовать код из СМС», – пояснили в ведомстве.
После этого позвонил якобы сотрудник службы безопасности портала "Госуслуги" и заявил молодому человеку, что его личный кабинет взломали неизвестные лица и оформили заявки на кредиты.
Чтобы перекрыть эти заявки, парню посоветовали самому оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".
В итоге молодой человек оформил кредит, часть одобренной суммы снял в Новоалтайске, затем направился в Барнаул, где получил остаток суммы. В результате перевел мошенникам около 900 тысяч рублей.
Ранее в Барнауле мошенники лишили девушку 100 тысяч рублей, заинтриговав заказным письмом.
12:00:06 10-11-2025
Когда же их поймают?
15:40:10 10-11-2025
Гость (12:00:06 10-11-2025) Когда же их поймают? ...
Вы реально думаете, что их что, человек 10 мошенников?
13:04:06 10-11-2025
Банк лоханулся, так как человек был под влиянием мошенников.
Банк должен вернуть ему деньги.