Молодой житель Алтая, очарованный письмом, съездил в Барнаул и отдал мошенникам 900 тысяч

Парню заявили, что его личный кабинет на "Госуслугах" взломали неизвестные

10 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 25-летний житель Новоалтайска отдал мошенникам деньги под предлогом их сохранения на "безопасном счете", рассказали в региональном МВД.

«В мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника почтовой службы, который сообщил, что на его имя отправлено письмо. Чтобы оплатить услуги курьера, необходимо продиктовать код из СМС», – пояснили в ведомстве.

После этого позвонил якобы сотрудник службы безопасности портала "Госуслуги" и заявил молодому человеку, что его личный кабинет взломали неизвестные лица и оформили заявки на кредиты.

Чтобы перекрыть эти заявки, парню посоветовали самому оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

В итоге молодой человек оформил кредит, часть одобренной суммы снял в Новоалтайске, затем направился в Барнаул, где получил остаток суммы. В результате перевел мошенникам около 900 тысяч рублей.

