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Девятилетний мальчик погиб в строительном колодце в Новосибирской области

Прокуратура выясняет, соблюдались ли правила безопасности при проведении работ

02 августа 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Новосибирской области девятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец. Об этом сообщает Mash Siberia

Ребенок гулял на улице в Кудряшовском и зашел на территорию стройки, где рабочие подключали систему к общим коммуникациям. Мальчик упал в дренажный колодец, который строители вырыли для собственных нужд, не смог выбраться и утонул.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. Прокуратура проверит, соблюдались ли нормы безопасности при проведении работ на стройке. 

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 4

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Гость

16:40:31 02-08-2023

Зачем мальчик там гулял?

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Гость

17:15:11 02-08-2023

Гость (16:40:31 02-08-2023) Зачем мальчик там гулял?... а вы в детстве на стройке не играли?

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Гость

17:22:36 02-08-2023

Гость (17:15:11 02-08-2023) а вы в детстве на стройке не играли?... И на стройках и и все заброшенные дома исследовали.

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Гость

17:28:39 02-08-2023

Гость (17:15:11 02-08-2023) а вы в детстве на стройке не играли?... Нет. Мне там было не интересно. И родители каждый день инструктаж проводили

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