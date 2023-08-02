Девятилетний мальчик погиб в строительном колодце в Новосибирской области

Прокуратура выясняет, соблюдались ли правила безопасности при проведении работ

02 августа 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Новосибирской области девятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец. Об этом сообщает Mash Siberia.

Ребенок гулял на улице в Кудряшовском и зашел на территорию стройки, где рабочие подключали систему к общим коммуникациям. Мальчик упал в дренажный колодец, который строители вырыли для собственных нужд, не смог выбраться и утонул.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. Прокуратура проверит, соблюдались ли нормы безопасности при проведении работ на стройке.