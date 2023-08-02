Девятилетний мальчик погиб в строительном колодце в Новосибирской области
Прокуратура выясняет, соблюдались ли правила безопасности при проведении работ
02 августа 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Новосибирской области девятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец. Об этом сообщает Mash Siberia.
Ребенок гулял на улице в Кудряшовском и зашел на территорию стройки, где рабочие подключали систему к общим коммуникациям. Мальчик упал в дренажный колодец, который строители вырыли для собственных нужд, не смог выбраться и утонул.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. Прокуратура проверит, соблюдались ли нормы безопасности при проведении работ на стройке.
16:40:31 02-08-2023
Зачем мальчик там гулял?
17:15:11 02-08-2023
Гость (16:40:31 02-08-2023) Зачем мальчик там гулял?... а вы в детстве на стройке не играли?
17:22:36 02-08-2023
Гость (17:15:11 02-08-2023) а вы в детстве на стройке не играли?... И на стройках и и все заброшенные дома исследовали.
17:28:39 02-08-2023
Гость (17:15:11 02-08-2023) а вы в детстве на стройке не играли?... Нет. Мне там было не интересно. И родители каждый день инструктаж проводили