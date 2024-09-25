Девятое убийство возможного "политеховского" маньяка Манишина рассмотрели в суде

Суду осталось изучить обстоятельства еще двух убийств

25 сентября 2024, 14:37, Антон Дегтярев

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

На суде по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина 25 сентября закончили рассматривать девятое его убийство из одиннадцати. Суд завершил изучение всех обстоятельств исчезновения 17-летней абитуриентки АлтГТУ Ольги Шмаковой. На процессе осталось рассмотреть эпизоды с двумя жертвами – 17-летними Анжелой Бурдаковой и Ксенией Киргизовой. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

На заседании 25 сентября, которое длилось около двух часов, допросили двух свидетелей по эпизоду с исчезновением Ольги Шмаковой. Один выступил очно, а второй – по видеосвязи. Также суд исследовал другие оставшиеся доказательства по этому убийству.

Отметим, что Ольга Шмакова пропала 1 августа 2000 года. Девушка хотела узнать в АлтГУ результаты вступительных экзаменов. Шмакова увидела списки и поняла, что ей не хватило всего трех баллов для поступления на факультет информатики. В последний раз ее видели друзья в фойе главного корпуса университета. Затем ее нашли мертвой в Калманском районе.

До Шмаковой суд рассмотрел убийства Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой и Лилианы Вознюк. Осталось изучить обстоятельства исчезновения Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой.

Следующее заседание по делу Манишина состоится 30 октября 2024 года в 11 часов. На нем речь будет идти уже об эпизоде с убийством Анжелы Бурдаковой, которая пропала 8 августа 2000 года. На процесс вызвали свидетелей и потерпевших (потерпевшими по делу могут быть и родственники погибшей. – Прим. ред.).

Известно, что Бурдакова приехала из Камня-на-Оби и отправилась в АлтГТУ подписать контракт на целевое обучение. Она взяла бланк заявления, вышла в коридор, чтобы его заполнить, и исчезла. Тело девушки нашли на 42-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в Калманском районе 1 октября 2000 года.

Напомним, что Виталий Манишин был задержан в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, которое случилось 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. Когда Манишина задержали, он признался еще в 10 убийствах, в числе которых были и абитуриентки АлтГУ – жертвы "политеховского" маньяка. Полный список убитых можно увидеть здесь.

В мае 2024 года уголовное дело передали в Калманский районный суд. Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Пожизненного заключения по этим статьям Манишину, скорее всего, не дадут, ведь срок давности по преступлениям давно прошел. Однако родители жертв считают только такой приговор справедливым, рассказывал amic.ru отец последней жертвы маньяка, 17-летней Ксении Киргизовой.