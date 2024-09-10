Как идет суд по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина?

Очередное заседание по делу состоялось 9 сентября, на нем начали рассматривать девятое убийство

10 сентября 2024, 10:10, Антон Дегтярев

Виталий Манишин/ Фото: Алина Богомолова

На процессе по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина начали рассматривать девятое убийство из одиннадцати. Жертвой тогда стала 17-летняя абитуриентка АлтГТУ Ольга Шмакова. Очередное заседание состоялось 9 сентября. Как оно прошло, amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

"Заседание 9 сентября длилось примерно полтора часа, там рассматривали эпизод с убийством Ольги Шмаковой. Очно в суде допросили двоих свидетелей, также огласили показания двоих потерпевших. С этим эпизодом мы пока не закончили, объявлен перерыв", – отметили в суде.

Следующее заседание состоится 25 сентября в 11 часов. На нем допросят еще двоих свидетелей, а также будут исследовать доказательства. Потерпевших по эпизоду (в суде потерпевшими могут признать нескольких человек, в том числе и родственников погибшей) опрашивать не будут.

Отметим, что Ольга Шмакова пропала 1 августа 2000 года. Она намеревалась узнать в АлтГТУ результаты вступительных экзаменов. Девушка посмотрела списки и поняла, что не попала в вуз: ей не хватило всего трех баллов для зачисления на факультет информатики. В последний раз друзья ее видели в фойе главного корпуса университета.

На данный момент Калманскому районному суду осталось рассмотреть убийства трех абитуриенток АлтГТУ: Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Суд уже изучил эпизоды с убийствами Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой и Лилианы Вознюк.

Напомним, что арестовали Виталия Манишина в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, которое произошло 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. После задержания Манишин признался в совершении еще 10 преступлений, среди жертв были и абитуриентки АлтГТУ, убитые так называемым "политеховским" маньяком. Со списком жертв можно ознакомиться здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. Там обвиняемого начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). По этим статьям, скорее всего, Манишин не получит пожизненного заключения, так как срок давности по преступлениям давно прошел. Но родители девушек выступают лишь за такой приговор, рассказывал amic.ru отец последней жертвы маньяка, 17-летней Ксении Киргизовой.