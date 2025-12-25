Диетологи назвали самую большую ошибку россиян перед Новым годом

По словам специалистов, голодание ради стройного силуэта приводит к неприятным последствиям во время застолья

25 декабря 2025, 17:44, ИА Амител

Новый год / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Диетологи Елена Перес и Мария Эрнандес Алкала предупредили: садиться за новогодний стол на голодный желудок – распространенная и опасная ошибка. Об этом специалисты рассказали в интервью изданию Hola.

Если человек воздерживается от еды в течение всего дня перед праздником, это чревато рядом негативных последствий. Так, на фоне сильного голода еда употребляется быстро, без контроля порций. Появляются проблемы с пищеварением: вздутие живота, тяжесть, дискомфорт из‑за чрезмерной нагрузки на ЖКТ.

Кроме того, появляется психологический дискомфорт. Например, повышается тревожность, усиливается тяга к сладкой и жирной пище. При этом эпизодическое голодание с последующим перееданием закрепляет вредный цикл "лишение – срыв".

Организм, длительное время лишенный пищи, воспринимает застолье как экстренную ситуацию.

В результате снижается самоконтроль – хочется "восполнить упущенное", ускоряется темп приема пищи – мозг не успевает получить сигнал о насыщении, а еще пищеварительная система оказывается не готова к резкому объему тяжелой праздничной еды.

«Рекомендуется придерживаться сбалансированного питания в течение дня, чтобы вечером наслаждаться едой и не переедать», – подчеркивают Елена Перес и Мария Эрнандес Алкала.

