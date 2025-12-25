Диетологи назвали самую большую ошибку россиян перед Новым годом
По словам специалистов, голодание ради стройного силуэта приводит к неприятным последствиям во время застолья
25 декабря 2025, 17:44, ИА Амител
Диетологи Елена Перес и Мария Эрнандес Алкала предупредили: садиться за новогодний стол на голодный желудок – распространенная и опасная ошибка. Об этом специалисты рассказали в интервью изданию Hola.
Если человек воздерживается от еды в течение всего дня перед праздником, это чревато рядом негативных последствий. Так, на фоне сильного голода еда употребляется быстро, без контроля порций. Появляются проблемы с пищеварением: вздутие живота, тяжесть, дискомфорт из‑за чрезмерной нагрузки на ЖКТ.
Кроме того, появляется психологический дискомфорт. Например, повышается тревожность, усиливается тяга к сладкой и жирной пище. При этом эпизодическое голодание с последующим перееданием закрепляет вредный цикл "лишение – срыв".
Организм, длительное время лишенный пищи, воспринимает застолье как экстренную ситуацию.
В результате снижается самоконтроль – хочется "восполнить упущенное", ускоряется темп приема пищи – мозг не успевает получить сигнал о насыщении, а еще пищеварительная система оказывается не готова к резкому объему тяжелой праздничной еды.
«Рекомендуется придерживаться сбалансированного питания в течение дня, чтобы вечером наслаждаться едой и не переедать», – подчеркивают Елена Перес и Мария Эрнандес Алкала.
Ранее сообщалось, как провести Новый год, чтобы не пришлось вызывать скорую.
18:00:53 25-12-2025
короче нефиг жрать.
18:37:31 25-12-2025
Гость (18:00:53 25-12-2025) короче нефиг жрать.... И длиннее тоже)))
22:46:57 25-12-2025
Гость (18:00:53 25-12-2025) короче нефиг жрать.... Вот это правильно нефиг градус отбивать.
21:59:43 26-12-2025
Елена Перес и Мария Эрнандес Алкала (аффтоши этой статейки) люди не русские, какие-то любители морковочки и другой травочки. Новый Год для погулять, потанцевать, поесть и попить. И желательно дня 2-3. С наступающим Новым Годом, православные!!!