Определитесь с количеством гостей и блюд, которые хотите приготовить

25 декабря 2025, 13:11, ИА Амител

Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Часто многие ассоциируют новогоднее застолье с обилием деликатесов, несколькими видами горячего и даже экзотическими блюдами. Однако праздничный стол – это не всегда затратно. Если пользоваться некоторыми правилами, то можно сэкономить не только деньги, но и время.

О том, какие блюда можно подать на новогодний стол и как при этом не разориться, – в материале amic.ru.

1 Как спланировать и распределить бюджет новогоднего стола? Для начала определитесь с форматом застолья. Например, вы можете организовать семейный ужин, вечеринку с друзьями, пригласить гостей с детьми или отметить Новый год со своей второй половинкой. Чтобы праздничный стол не был слишком дорогим, важно заранее понять, сколько будет гостей. Так вы сориентируетесь, какое количество продуктов нужно купить. Затем составьте меню, учитывая не только свои вкусы, но и предпочтения приглашенных на праздник. Подумайте, какие ингредиенты можно купить заранее, а какие (например, скоропортящиеся) лучше брать ближе к праздникам. А еще наметьте приемлемый лимит бюджета на все расходы, чтобы избежать лишних трат. Как правило, праздничный стол состоит из следующих компонентов: закуски;

салаты;

горячее и гарниры;

десерты;

напитки.

2 Какие закуски можно подать на новогодний стол? Закуски – это самая бюджетная часть новогоднего стола. Они состоят из минимума ингредиентов, а готовка занимает не так много времени. Еще они подаются маленькими порциями, а значит, не требуют большого объема продуктов. Подать на стол можно следующие варианты блюд: Бутерброды с крабовыми палочками и сыром Что потребуется? батон белого хлеба;

100 граммов крабовых палочек;

50 граммов сливочного масла;

80 граммов плавленого сыра;

один зубчик чеснока. Как готовить? Нарежьте хлеб тонкими ломтиками и обжарьте в сливочном масле с обеих сторон. Натрите на мелкой терке сыр, крабовые палочки и чеснок. Добавьте туда кусочек масла, перемешайте. Выложите начинку на хлеб. Тарталетки с сыром и помидорами Что потребуется? 10–12 песочных тарталеток;

150 граммов твердого сыра;

два яйца;

1–2 зубчика чеснока;

5–6 помидоров черри;

майонез, соль и перец по вкусу;

свежая зелень для украшения. Как готовить? Отварите яйца в течение десяти минут. Натрите сыр и яйца на мелкой терке, перемешайте. Чеснок очистите, пропустите через пресс и добавьте в начинку. Заправьте майонезом и снова перемешайте. Выложите в каждую тарталетку по ложке начинки. Украсьте их разрезанными пополам помидорами черри и зеленью. Канапе с колбасой и сыром Что потребуется? 150 граммов багета

80 граммов тонко нарезанной колбасы

один огурец;

2–3 маленьких помидора;

50 граммов твердого или тостового сыра;

10 маслин без косточек. Как готовить? Хлеб нарежьте кружочками толщиной 1 сантиметр. Подсушите его в духовке до состояния гренок. Нарежьте на тонкие ломтики огурцы, помидоры, сыр и колбасу. На подсушенные ломтики хлеба выложите сыр, помидор, колбасу и огурец. На шпажки наденьте маслины и воткните их в получившиеся закуски. Яйца, фаршированные помидором и беконом Что потребуется? 5 яиц;

100 граммов бекона;

100 граммов помидор;

майонез, соль и перец по вкусу. Как готовить? Отварите яйца в течение десяти минут. На сковороде обжарьте полоски бекона с двух сторон до румяности. Остывший бекон раскрошите в миску. Нарежьте помидоры, добавьте к бекону. Очистите яйца, разрежьте пополам и добавьте желтки к бекону и помидорам. Перемешайте начинку, нафаршируйте ею половинки яиц.

3 Какие салаты приготовить на Новый год? Какой же новогодний стол без салатов? Традиционно его главными символами в России считают оливье и сельдь под шубой. А кроме них можно разбавить новогоднее меню такими вариантами: Салат "Мимоза" Что потребуется? 200 граммов рыбных консервов в масле;

четыре средних картофелины;

четыре средних морковки;

две средних луковицы;

150 граммов твердого сыра;

четыре куриных яйца;

майонез по вкусу. Как готовить? Отварите морковь, картофель и яйца. Овощи и сыр натрите на терке (все в отдельных мисках). Также очистите яйца, отдельно натрите белки и желтки. В салатницу выложите рыбу и разомните вилкой по всей поверхности дна. Смажьте майонезом. Затем слоями выложите белки, морковь, лук, картофель, сыр и желтки, смазывая каждый слой майонезом. По желанию можно украсить салат зеленью. Дайте блюду настояться в холодильнике минимум два часа. Салат с курицей и ананасами Что потребуется? 200 граммов отварного куриного филе;

одна банка консервированных ананасов;

120 граммов твердого сыра;

майонез по вкусу. Как готовить? Отварите куриное филе в подсоленной кипящей воде в течение 20 минут. Нарежьте кусочками готовое мясо и консервированные ананасы. Натрите на мелкой терке сыр и чеснок. Добавьте майонез, тщательно перемешайте. Крабовый салат Что потребуется? 200 граммов крабовых палочек;

одна банка консервированной кукурузы;

три куриных яйца;

майонез и соль по вкусу. Как готовить? Отварите яйца в течение 7–10 минут. Нарежьте кубиками готовые яйца и крабовые палочки. Добавьте к ним кукурузу и майонез по вкусу, тщательно перемешайте.

4 Какое горячее подать к новогоднему столу? Чтобы не тратить много времени и денег на новогодний стол, лучше ограничиться одним горячим блюдом. Обычно гости отдают предпочтение закускам и салатам. А если на столе будут еще и десерты, вряд ли они смогут попробовать все виды сытных блюд. Среди бюджетных и быстрых вариантов горячего можно выбрать следующие: Курица, запеченная в духовке Что потребуется? тушка курицы;

три столовых ложки майонеза или сметаны;

три зубчика чеснока;

перец и соль по вкусу. Как готовить? Курицу выпотрошите, посолите и поперчите снаружи и изнутри. Выдавите один зубчик чеснока, натрите мясо майонезом или сметаной. Два целых зубчика чеснока вложите внутрь курицы. Уложите мясо на противень и прикройте фольгой. Запекайте в течение часа. Затем снимите фольгу и налейте в противень немного воды, снова обмажьте курицу майонезом или сметаной и поставьте в духовку, не накрывая. Запекайте до румяной корочки еще 30-40 минут. Свинина по-французски Что потребуется? 500 граммов свиной вырезки;

500 граммов картофеля

150 граммов твердого сыра;

3–4 средних помидора;

две луковицы;

2–3 зубчика чеснока;

майонез, подсолнечное масло, соль и специи по вкусу. Как готовить? Нарежьте мясо кусочками и отбейте, посолите его и поперчите. Картофель и помидоры нарежьте тонкими кружочками, а лук – полукольцами. Полейте картофель маслом, добавьте соль и специи по вкусу. Смажьте форму для запекания маслом, выложите туда один слой картофеля. Смажьте его майонезом, смешанным с раздавленным чесноком. Сверху выложите половину нарезанного лука и отбитое мясо. Далее распределите оставшийся картофель, сверху – оставшийся лук и помидоры. Каждый слой смажьте майонезом с чесноком. Отправьте в духовку, разогретую до 200–210 градусов, примерно на 30–40 минут. Затем посыпьте натертым сыром и запекайте еще 10–15 минут.

5 А нужны ли десерты для новогоднего стола? Вообще многие обходятся без сладких блюд на новогоднем столе. Как правило, горячего, салатов и закусок уже достаточно. Но если вы хотите "подсластить" праздничный стол, предложите гостям фруктовую тарелку. Можно нарезать яблоки, бананы, апельсины, киви и гранат, а еще выложить дольки мандаринов. Подачу фруктовой тарелки можно красиво обыграть при помощи свечей, декоративных веточек или палочек с корицей.