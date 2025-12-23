Алтайские врачи рассказали, что можно есть и пить в новогоднюю ночь, а что может довести до больничной койки

23 декабря 2025, 06:45, ИА Амител

У большинства Новый год ассоциируется не только с Дедом Морозом и подарками под елкой, но и с пышным праздничным застольем. В заветную ночь столы ломятся как от угощений, так и от разных спиртных напитков. Но такой пир запросто может довести человека не только до кареты скорой помощи, но и до операционного стола и даже до аппарата ИВЛ, предупреждают врачи Алтайского края.

О том, какие рекомендации следует соблюдать во время празднования Нового года, – в материале amic.ru.

Сколько алкоголя можно выпить на Новый год?

"Безопасные" дозы алкоголя, которые не нанесут серьезного ущерба здоровью, давно рассчитаны медиками. Но любителей выпить они точно не порадуют, говорит главный внештатный нарколог регионального Минздрава Андрей Иванов.

«Всего за застолье можно выпить до 150 мл крепких алкогольных напитков либо 200-250 мл шампанского или сухого вина, либо от 0,5 до одного литра некрепкого пива. Это те нормы, которые можно выпить без ущерба для здоровья. Безусловно, эти дозы многократно повышаются многими людьми. А когда они повышаются, могут наступить серьезные осложнения», – сказал врач.По его словам, ситуация с употреблением спиртного в Алтайском крае, пусть и стабилизировалась в последние годы, остается неблагополучной. В среднем на одного жителя приходится 8,4 литра алкоголя в год, из которых не менее двух литров – самогон.

Похожая картина наблюдается в большинстве субъектов РФ, с сожалением замечает Иванов. Благополучная обстановка только на Кавказе, где есть религиозные запреты на употребление алкоголя. Там на одного жителя приходится порядка двух литров, а в Чечне и Дагестане – и вовсе менее двух литров.

Что можно пить и как это правильно делать?

Нарколог замечает, что культура пития – это настоящее искусство, и у большинства людей недостаточно знаний в этой области. Так, одно из главных правил – не смешивать алкогольные напитки. Чтобы наутро не было плохо, нужно выбрать что-то одно и придерживаться своего выбора.

Кроме того, важно "растянуть" спиртное, которое вы планируете выпить, на максимально длительный срок. Распространенная ошибка – пить большое количество алкоголя за короткие промежутки времени. К этому людей приучил кинематограф, убежден Иванов.

«Это то, что пришло к нам из фильмов: "Между первой и второй промежуток небольшой" или "После первой не закусывают". Совершенно неправильные принципы. Наоборот, необходимо максимально ограничить употребление больших доз, они должны быть маленькими. Бывает, люди и вовсе наливают крепкий алкоголь в большие, не предназначенные для этого бокалы, и пьют, как бы бравируя своими способностями. Но это путь, который ведет только к зависимости и болезням. Конечно, обязательно надо закусывать», – пояснил специалист.Еще одной опасной привычкой Андрей Иванов назвал употребление крепкого алкоголя вместе с газированными напитками. Популярный виски с колой практически гарантирует тяжелый постинтоксикационный синдром и увеличивает риск зависимости.

В конце концов, застолье вообще не должно крутиться вокруг выпивки, настаивает нарколог. По его словам, чем больше будет активности в новогоднюю ночь, тем лучше.

«Нужно почаще выходить из-за стола и почаще проветривать помещение. В комнате нельзя курить, поскольку это усилит токсическое действие алкоголя. Пойте, танцуйте, веселитесь, водите хороводы – физическая нагрузка во время застолья положительно влияет на обезвреживание алкоголя», – порекомендовал доктор.Главный внештатный токсиколог Алтайского края Герман Балаганский добавляет еще один совет: не нужно в новогоднюю ночь пробовать какие-то экзотические напитки. Именно такие случаи нередко и заканчиваются острым отравлением. Лучше отдайте предпочтение проверенному продукту и проверенным продавцам.

Что делать, если не послушался советов и утром страдаешь от похмелья?

Примерно 50% взрослых людей утром после застолья ощущают выраженный физический и психологический дискомфорт. Это классические "спутники" похмелья, замечает Иванов.

«Необходимо отлежаться и отоспаться, ограничить физическую активность. Не нужно пользоваться ни баней, ни сауной, нельзя пить слишком крепкий чай или кофе. Лучше выберите кислые напитки – воду с лимоном или кисломолочные продукты. Питание в этот день должно быть легким – бульоны, уха», – рекомендует нарколог.По его словам, самый вредный совет: "Чем болен, тем и лечись". Попытка заглушить похмелье новыми дозами алкоголя может не только сделать хуже, но и ввести человека в состояние запоя.

После того как вам стало полегче, можно прогуляться и подышать свежим воздухом.

Герман Балаганский добавляет, что с похмелья отлично помогает рассол. Также можно выпить энтеросорбент, чтобы снизить интоксикацию. По его словам, людям, у которых проблемы с давлением, наутро после застолья обязательно нужно его проконтролировать. Похмелье часто сопровождается гипертензией, а это может закончиться инфарктом или инсультом.

Если же никакие способы не приносят вам облегчения, нарколог Иванов советует обратиться в наркологическое отделение неотложной помощи по адресу ул. Дальняя, 28. Номер телефона: 31-37-76. Медучреждение работает в круглосуточном режиме.

Что будет, если не знать меры, да еще и смешивать напитки?

Вариантов, что плохого может случиться с человеком, очень много. Спиртное может как навредить само по себе, так и обострить до предела уже имеющиеся патологии.

По словам Иванова, в новогодний период на четверть возрастает количество вызовов скорой помощи, госпитализаций в наркологические стационары. Увеличивается и количество пациентов в других отделениях – из-за злоупотребления алкоголем происходят гипертонические кризы, обостряются панкреатиты и т. д.

Незнание меры может довести до алкогольного психоза – в этом случае человека нужно госпитализировать в отделение наркологи. А вот в случаях, когда человек оказывается на грани гибели, его доставляют уже в токсикологическое отделение, где есть ИВЛ и аппарат искусственной почки. По словам Германа Балаганского, чаще всего с тяжелым алкогольным отравлением к врачам попадают мужчины трудоспособного возраста.

А сочетание алкоголя с жирными продуктами и вовсе может довести человека до поездки в отделение неотложной хирургии, подчеркивает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Татьяна Репкина. Пострадать может не только ЖКТ, но и сердце.

«Есть даже такое понятие – "праздничное сердце". Чрезмерные дозы алкоголя в утренние часы вызывают не только криз, но и жизнеугрожающие состояния организма», – напоминает специалист.

Что должно быть на новогоднем столе?

По словам Репкиной, даже в новогодний период нужно следить за своим рационом и контролировать вес. Это поможет к концу каникул чувствовать себя по-настоящему отдохнувшим и выйти на работу в хорошем настроении.

Специалист не против калорийных продуктов, которые уже давно стали частью нашей культуры пищевого поведения. Но к ним нужно добавлять и более полезную пищу.

«Овощи и фрукты должны быть в достаточном количестве. Рекомендуем также сократить продукты с высоким содержанием соли. Хозяйкам рекомендуем в качестве заправки для салата выбирать растительное масло. В блюда полезно включать авокадо, рыбу, шпинат», – советует врач.Не нужно забывать и о жидкости – ее тоже должно быть достаточно. Но речь не о газировках, подчеркивает Репкина.

«Сладкие газированные напитки пользуются спросом, особенно у деток. Хочу напомнить, что им можно не больше одного-двух стаканчиков. А взрослым вообще стоит отказаться, заменить морсами или обычной водой. Рекомендуем в промежутках между блюдами выпивать полстаканчика. Это позволит контролировать чувство сытости и не получить избыточное количество калорий», – рекомендует медик.Также она напомнила, что салаты хранятся от 4 до 12 часов, после чего уже нет гарантии, что вы не отравитесь. А потому хозяйкам, которые всегда готовят "тазиками", лучше отказаться от этой привычки.

Поели, попили, как развлекаться дальше?

После застолья можно и прогуляться, если позволяет погода. Но важно четко оценить свое состояние, отмечает Андрей Иванов. Если вы выпили и координация уже нарушена, останьтесь дома.

Такой подход позволит избежать травм, соглашается травматолог БСМП № 1 Рабиль Гамидов. В пример он привел печальную статистику прошлого Нового года: с 1 по 8 января в травматологические отделение больницы госпитализировали 163 человека, 337 человек отправили на амбулаторное лечение, а еще 360 обратились в травмпункт.

По словам врача, оказывать помощь в праздничные дни очень непросто – порой мешают сами пациенты.

«В праздники люди часто поступают в алкогольном опьянении, чаще всего в сопровождении друзей и родственников. Они порой очень мешают врачам проводить диагностику и оказывать помощь. Пытаются навязать медику свое мнение, создают конфликтные ситуации», – делится Гамидов.Чаще всего причиной травм становится гололед.

Если не соблюдать правило "напился – сиди дома", можно заработать и проблемы с законом, напоминает замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД региона Виталий Водясов. По его словам, за 11 месяцев 2025 года почти четыре тысячи преступлений в крае были совершены в состоянии опьянения.

«Под воздействием алкоголя человек становится агрессивным, вовлекается в конфликты или сам их провоцирует», – отметил полицейский.Он подчеркнул, что в России есть и административные наказания, связанные со спиртным. Так, за распитие в общественных местах человека могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей. Такие же санкции предусмотрены и за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Причем если вас поймают повторно, могут и арестовать на срок до 15 суток.

Как провести новогодние праздники?

Самое главное – наполнить свой отдых большим количеством развлечений и активностей, сходятся во мнении алтайские врачи. По их словам, новогодние праздники не должны быть сплошной чередой застолий. Потратьте время и на спорт, и на культурный отдых, и на простое общение с друзьями. В этом случае вы по-настоящему отдохнете, а помощь врачей вам не потребуется.