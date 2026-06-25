МВД: дипфейки — самая опасная технология в руках мошенников
За пять месяцев от дипфейк‑атак пострадали четыре тысячи человек, а ущерб достиг 21 млрд рублей
25 июня 2026, 07:54, ИА Амител
На Петербургском международном юридическом форуме заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал дипфейки одной из самых опасных технологий в арсенале мошенников, пишет РИА Новости.
По его словам, распространение этой технологии способно привести к кратному росту числа зарегистрированных преступлений. Филиппов пояснил, что особую угрозу создает ситуация, когда злоумышленники имитируют звонки от знакомых, руководителей или родственников. Видя привычное изображение и слыша узнаваемый голос, люди могут без раздумий выполнять преступные указания.
Представитель МВД выделил три разновидности дипфейков — "оживление фото", "дипфейк‑маска" и "дипфейк‑аватар", при этом наибольшую опасность он видит в последнем варианте.
«Такой дипфейк способен работать в режиме реального времени: во время звонка система мгновенно генерирует подходящий голос и изображение, подстраиваясь под заранее проработанный сценарий — дополнительная подготовка при этом не требуется», — говорится в публикации.
Эксперты подсчитали, что в интернете действует свыше 150 тысяч сервисов для создания дипфейков. Только за первые пять месяцев текущего года с помощью этой технологии мошенники обманули четыре тысячи человек. Общий ущерб от таких преступлений достиг 21 миллиарда рублей, а средняя сумма ущерба на один случай составила 16 миллионов рублей.
В качестве мер по противодействию угрозе Филиппов предложил закрепить понятие "дипфейк" в гражданском законодательстве — с оговоркой, что сама по себе технология нейтральна и становится противоправной лишь при использовании в преступных целях.
Также он выступил за обязательную маркировку синтетического и реального контента, включая документы, которые могут применяться в различных сферах. Кроме того, по мнению представителя МВД, необходимо обеспечить защиту цифровой личности на том же уровне, что и физической.
08:05:17 25-06-2026
Видя привычное изображение и слыша узнаваемый голос --- еще надо чтобы номер был из контактов, а то незнакомый номер прошаренная бабушка может не взять. Я лет 15 номера не из контактов не беру, никто меня не потерял. Наверное типа неуловимого Джо никому не нужен
09:03:32 25-06-2026
Самая страшная технология- когда гос.чиновник на протяжении более четверти века нагло врет в лицо своим избирателям, вообще его можно понимать с точностью до наоборот иногда.