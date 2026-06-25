МВД: дипфейки — самая опасная технология в руках мошенников

За пять месяцев от дипфейк‑атак пострадали четыре тысячи человек, а ущерб достиг 21 млрд рублей

25 июня 2026, 07:54, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

На Петербургском международном юридическом форуме заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал дипфейки одной из самых опасных технологий в арсенале мошенников, пишет РИА Новости.

По его словам, распространение этой технологии способно привести к кратному росту числа зарегистрированных преступлений. Филиппов пояснил, что особую угрозу создает ситуация, когда злоумышленники имитируют звонки от знакомых, руководителей или родственников. Видя привычное изображение и слыша узнаваемый голос, люди могут без раздумий выполнять преступные указания.

Представитель МВД выделил три разновидности дипфейков — "оживление фото", "дипфейк‑маска" и "дипфейк‑аватар", при этом наибольшую опасность он видит в последнем варианте.

«Такой дипфейк способен работать в режиме реального времени: во время звонка система мгновенно генерирует подходящий голос и изображение, подстраиваясь под заранее проработанный сценарий — дополнительная подготовка при этом не требуется», — говорится в публикации.

Эксперты подсчитали, что в интернете действует свыше 150 тысяч сервисов для создания дипфейков. Только за первые пять месяцев текущего года с помощью этой технологии мошенники обманули четыре тысячи человек. Общий ущерб от таких преступлений достиг 21 миллиарда рублей, а средняя сумма ущерба на один случай составила 16 миллионов рублей.

В качестве мер по противодействию угрозе Филиппов предложил закрепить понятие "дипфейк" в гражданском законодательстве — с оговоркой, что сама по себе технология нейтральна и становится противоправной лишь при использовании в преступных целях.

Также он выступил за обязательную маркировку синтетического и реального контента, включая документы, которые могут применяться в различных сферах. Кроме того, по мнению представителя МВД, необходимо обеспечить защиту цифровой личности на том же уровне, что и физической.