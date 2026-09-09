От идеи до производства. Какие изменения помогут бизнесу Алтайского края
Депутат АКЗС Максим Банных рассказал, почему предпринимателям нужны новые правила, а молодым людям — возможность создавать свои проекты
09 сентября 2026, 09:30, ИА Амител
Предприниматели часто сталкиваются с одними и теми же барьерами: дорого доставлять продукцию, сложно найти подходящее помещение для производства, а начинающим бизнесменам не хватает опыта и поддержки. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Банных уверен, что региону нужны новые форматы для работы бизнеса. Он выступает за развитие предпринимательского образования, компенсацию части транспортных расходов для производителей и создание единой системы кооперации предприятий. В сентябре 2026 года Максим Банных идет на выборы в краевой парламент от партии "Новые люди". В АКЗС он намерен продолжить работу по развитию системы успешного предпринимательства.
От контроля к развитию
Максим Банных совмещает депутатскую работу с предпринимательством. Он родился в Барнауле, окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по специальности "экономист", работал в банковской сфере и занимался коммерческими проектами.
В 2019 году Максим создал патриотический проект "Победа в каждом из нас". В 2020-м вошел в состав регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, чтобы вместе с единомышленниками помогать тем, кто в этом нуждается.
Опыт работы в бизнесе и общественная деятельность, по словам депутата, позволяют ему смотреть на проблемы предпринимателей не только через призму законодательства.
"Как человек из реального сектора экономики, я привык заниматься созиданием и вижу: политика сегодня тоже должна стать инструментом развития, а не площадкой для вечной критики", — отмечает Максим Банных.
Одной из проблем он считает одинаковый подход к бизнесу, который работает в совершенно разных условиях. Система должна учитывать специфику деятельности компаний.
"Равные ставки — это не равенство, а игнорирование разницы. Считать нужно по-честному: ставка должна зависеть от того, чем ты занимаешься", — высказывает свою позицию Максим Банных.
Отдельно депутат предлагает расширить возможности для самозанятых.
"Самозанятые — такие же самостоятельные участники экономики, и их возможности нужно расширять: повышать лимит дохода, расширять доступ к закупкам и создавать полноценные механизмы социального страхования", — отмечает Максим Банных.
Помочь производителям выйти на рынок
Одна из основных инициатив Максима Банных связана с поддержкой местных производителей.
"В первую очередь мы должны развивать наше производство, находящееся на территории Алтайского края. Полки наших магазинов должны быть заполнены в первую очередь продукцией, которая здесь и производится", — говорит депутат.
Алтайский край удален от крупных рынков, поэтому для небольших предприятий доставка продукции становится серьезной статьей расходов. Особенно это касается производителей готовой продукции и предприятий глубокой переработки.
"Мы предлагаем компенсировать часть транспортных расходов производителям готовой продукции и продукции глубокой переработки. У программы должен быть лимит поддержки на одного получателя, прозрачные критерии и оценка дополнительного объема продаж, созданного благодаря субсидии", — говорит Максим Банных.
Такая мера, считает депутат, должна помочь предприятиям расширять рынки сбыта и создавать новые рабочие места.
Найти площадку для производства
Еще одна проблема, с которой сталкиваются предприниматели, — поиск подходящих помещений для запуска или расширения бизнеса.
В регионе есть государственное и муниципальное имущество, которое может использоваться для производства, но информация о таких объектах часто остается недоступной для предпринимателей.
Максим Банных выступает за создание открытого реестра площадок.
"Нужно создать единый реестр всех пригодных для производства площадок и расширить практику льготной аренды государственного и муниципального имущества под инвестиционные обязательства", — отмечает депутат.
Связать малый бизнес и крупные предприятия
Максим Банных выступает также за создание открытого краевого каталога кооперационного спроса и свободных производственных мощностей.
Сегодня небольшие компании часто не знают, какие товары и услуги нужны крупным предприятиям. В то же время у многих организаций есть оборудование, которое используется не полностью.
Решением может стать единая платформа роста производства, где предприниматели смогут видеть:
- какие товары и услуги готовы закупать крупные компании;
- какое оборудование доступно для аренды;
- где есть свободные производственные мощности.
"Для внедрения технологий в ЖКХ, АПК и переработке нужно проводить небольшие пилотные проекты на краевых и муниципальных площадках: сначала испытание и результат, а затем и закупка на условиях честной конкуренции", — считает Максим Банных.
По его мнению, речь идет не о создании преимуществ для отдельных компаний, а о доступе к информации и инфраструктуре.
"Я в деле"
Предпринимательскому сообществу нужна не только инфраструктурная, но и кадровая поддержка. Несколько лет назад партия "Новые люди" запустила образовательную программу "Я в деле", которая помогает школьникам и студентам попробовать себя в предпринимательстве. Участники изучают основы создания проектов, работу с командой, продажи, маркетинг и презентацию идей, разрабатывают собственные проекты и финансовые модели, а также тестируют бизнес-идеи.
В регионе программа работает с 2022 года. За предыдущие сезоны она объединила более 1800 участников, представивших 400 проектов, а также 150 наставников и 50 экспертов.
По словам Максима Банных, такие проекты важны, потому что у многих молодых людей есть идеи, но нет понимания, с чего начать. Также он считает необходимым повышение качества работы системы образования, чтобы компаниям не приходилось переучивать молодые кадры.
В Алтайском крае сейчас действует "Академия предпринимательства" — образовательный интенсив для студентов и начинающих предпринимателей от партии "Новые люди". Участники изучают основы бизнеса, маркетинга и финансов, а затем представляют свои проекты экспертам. В программе принимают участие как студенты, так и те, кто уже начал собственное дело.
Бизнес должен расти, а не выживать
И, конечно, нужны здоровые отношения между бизнесом и властью. Максим Банных предлагает уходить от автоматического наказания за первое нарушение к помощи в устранении самой проблемы.
"Для того чтобы это все поменять, нужно, чтобы государство не шло по пути наказания, а помогало предпринимателю развиваться и избегать этих нарушений. Иначе говоря, государство должно воспринимать бизнес как партнера. Если это первое нарушение, то, на мой взгляд, должна быть возможность устранить саму проблему, не получая предписаний и штрафов", — подчеркивает Максим Банных.
Именно такой подход, считает депутат, может помочь бизнесменам не просто сохранить компанию, а увеличивать производство, создавать рабочие места и запускать новые проекты.
Почему "Новые люди"
В сентябре Максим Банных идет на выборы в АКЗС от "Новых людей". По его словам, он выбрал эту партию из-за подхода к существующим проблемам и поиска новых способов их решения.
"Это молодая команда с новым взглядом на проблемы и с новыми путями их решения", — объясняет Банных.
При этом он не согласен с определением "партия предпринимателей".
"В каждой партии есть депутаты из бизнес-сообщества. Но вне зависимости от того, откуда ты пришел, главная цель депутата — представлять и защищать интересы своих избирателей. И для меня "Новые люди" — именно та партия, которая в действительности готова менять жизнь к лучшему", — говорит Максим Банных.
Агитационный материал
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Траст-2" (ООО "Траст-2"), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: Избирательное объединение "Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ". Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 08.09.2026 г. Оплачено из средств Избирательного объединения "Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ". Для распространения в средствах массовой информации на платной основе.
09:57:09 09-09-2026
непосредственно сейчас ожидаем начало практической работы по новым требованиям к интернет-провайдерам.
нововведения ввысь подбросят эффективность производства.