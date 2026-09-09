От идеи до производства. Какие изменения помогут бизнесу Алтайского края

Депутат АКЗС Максим Банных рассказал, почему предпринимателям нужны новые правила, а молодым людям — возможность создавать свои проекты

09 сентября 2026, 09:30, ИА Амител

Максим Банных / Фото: партия "Новые люди"

Предприниматели часто сталкиваются с одними и теми же барьерами: дорого доставлять продукцию, сложно найти подходящее помещение для производства, а начинающим бизнесменам не хватает опыта и поддержки. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Банных уверен, что региону нужны новые форматы для работы бизнеса. Он выступает за развитие предпринимательского образования, компенсацию части транспортных расходов для производителей и создание единой системы кооперации предприятий. В сентябре 2026 года Максим Банных идет на выборы в краевой парламент от партии "Новые люди". В АКЗС он намерен продолжить работу по развитию системы успешного предпринимательства.

От контроля к развитию

Максим Банных совмещает депутатскую работу с предпринимательством. Он родился в Барнауле, окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по специальности "экономист", работал в банковской сфере и занимался коммерческими проектами.

В 2019 году Максим создал патриотический проект "Победа в каждом из нас". В 2020-м вошел в состав регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, чтобы вместе с единомышленниками помогать тем, кто в этом нуждается.

Опыт работы в бизнесе и общественная деятельность, по словам депутата, позволяют ему смотреть на проблемы предпринимателей не только через призму законодательства.

"Как человек из реального сектора экономики, я привык заниматься созиданием и вижу: политика сегодня тоже должна стать инструментом развития, а не площадкой для вечной критики", — отмечает Максим Банных.

Одной из проблем он считает одинаковый подход к бизнесу, который работает в совершенно разных условиях. Система должна учитывать специфику деятельности компаний.

"Равные ставки — это не равенство, а игнорирование разницы. Считать нужно по-честному: ставка должна зависеть от того, чем ты занимаешься", — высказывает свою позицию Максим Банных.

Отдельно депутат предлагает расширить возможности для самозанятых.

"Самозанятые — такие же самостоятельные участники экономики, и их возможности нужно расширять: повышать лимит дохода, расширять доступ к закупкам и создавать полноценные механизмы социального страхования", — отмечает Максим Банных.

Помочь производителям выйти на рынок

Одна из основных инициатив Максима Банных связана с поддержкой местных производителей.

"В первую очередь мы должны развивать наше производство, находящееся на территории Алтайского края. Полки наших магазинов должны быть заполнены в первую очередь продукцией, которая здесь и производится", — говорит депутат.

Максим Банных / Фото: партия "Новые люди" и из архива Максима Банных

Алтайский край удален от крупных рынков, поэтому для небольших предприятий доставка продукции становится серьезной статьей расходов. Особенно это касается производителей готовой продукции и предприятий глубокой переработки.

"Мы предлагаем компенсировать часть транспортных расходов производителям готовой продукции и продукции глубокой переработки. У программы должен быть лимит поддержки на одного получателя, прозрачные критерии и оценка дополнительного объема продаж, созданного благодаря субсидии", — говорит Максим Банных.

Такая мера, считает депутат, должна помочь предприятиям расширять рынки сбыта и создавать новые рабочие места.

Максим Банных / Фото: партия "Новые люди"

Найти площадку для производства

Еще одна проблема, с которой сталкиваются предприниматели, — поиск подходящих помещений для запуска или расширения бизнеса.

В регионе есть государственное и муниципальное имущество, которое может использоваться для производства, но информация о таких объектах часто остается недоступной для предпринимателей.

Максим Банных выступает за создание открытого реестра площадок.

"Нужно создать единый реестр всех пригодных для производства площадок и расширить практику льготной аренды государственного и муниципального имущества под инвестиционные обязательства", — отмечает депутат.

Максим Банных / Фото: партия "Новые люди" и из архива Максима Банных

Связать малый бизнес и крупные предприятия

Максим Банных выступает также за создание открытого краевого каталога кооперационного спроса и свободных производственных мощностей.

Сегодня небольшие компании часто не знают, какие товары и услуги нужны крупным предприятиям. В то же время у многих организаций есть оборудование, которое используется не полностью.

Решением может стать единая платформа роста производства, где предприниматели смогут видеть:

какие товары и услуги готовы закупать крупные компании;

какое оборудование доступно для аренды;

где есть свободные производственные мощности.

Максим Банных / Фото: партия "Новые люди" и из архива Максима Банных

"Для внедрения технологий в ЖКХ, АПК и переработке нужно проводить небольшие пилотные проекты на краевых и муниципальных площадках: сначала испытание и результат, а затем и закупка на условиях честной конкуренции", — считает Максим Банных.

По его мнению, речь идет не о создании преимуществ для отдельных компаний, а о доступе к информации и инфраструктуре.

Максим Банных/ Фото из архива amic.ru

"Я в деле"

Предпринимательскому сообществу нужна не только инфраструктурная, но и кадровая поддержка. Несколько лет назад партия "Новые люди" запустила образовательную программу "Я в деле", которая помогает школьникам и студентам попробовать себя в предпринимательстве. Участники изучают основы создания проектов, работу с командой, продажи, маркетинг и презентацию идей, разрабатывают собственные проекты и финансовые модели, а также тестируют бизнес-идеи.

В регионе программа работает с 2022 года. За предыдущие сезоны она объединила более 1800 участников, представивших 400 проектов, а также 150 наставников и 50 экспертов.

По словам Максима Банных, такие проекты важны, потому что у многих молодых людей есть идеи, но нет понимания, с чего начать. Также он считает необходимым повышение качества работы системы образования, чтобы компаниям не приходилось переучивать молодые кадры.

В Алтайском крае сейчас действует "Академия предпринимательства" — образовательный интенсив для студентов и начинающих предпринимателей от партии "Новые люди". Участники изучают основы бизнеса, маркетинга и финансов, а затем представляют свои проекты экспертам. В программе принимают участие как студенты, так и те, кто уже начал собственное дело.

Максим Банных / Фото: партия "Новые люди"

Бизнес должен расти, а не выживать

И, конечно, нужны здоровые отношения между бизнесом и властью. Максим Банных предлагает уходить от автоматического наказания за первое нарушение к помощи в устранении самой проблемы.

"Для того чтобы это все поменять, нужно, чтобы государство не шло по пути наказания, а помогало предпринимателю развиваться и избегать этих нарушений. Иначе говоря, государство должно воспринимать бизнес как партнера. Если это первое нарушение, то, на мой взгляд, должна быть возможность устранить саму проблему, не получая предписаний и штрафов", — подчеркивает Максим Банных.

Именно такой подход, считает депутат, может помочь бизнесменам не просто сохранить компанию, а увеличивать производство, создавать рабочие места и запускать новые проекты.

Максим Банных / Фото: партия "Новые люди"

Почему "Новые люди"

В сентябре Максим Банных идет на выборы в АКЗС от "Новых людей". По его словам, он выбрал эту партию из-за подхода к существующим проблемам и поиска новых способов их решения.

"Это молодая команда с новым взглядом на проблемы и с новыми путями их решения", — объясняет Банных.

Максим Банных / Фото: партия "Новые люди"

При этом он не согласен с определением "партия предпринимателей".

"В каждой партии есть депутаты из бизнес-сообщества. Но вне зависимости от того, откуда ты пришел, главная цель депутата — представлять и защищать интересы своих избирателей. И для меня "Новые люди" — именно та партия, которая в действительности готова менять жизнь к лучшему", — говорит Максим Банных.

Агитационный материал

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