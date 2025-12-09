ДНК курицы нашли в говяжьей тушенке из Бийска и "Нежной телятине" из Новосибирска

Компаниям приостановили действие деклараций на мясную продукцию, а они все равно продолжили продавать "неправильные" консервы

09 декабря 2025, 13:10, ИА Амител

В Алтайском крае Россельхознадзор нашел ДНК курицы и свиньи в говяжьей тушенке из Бийска, а также ДНК курицы в "Нежной телятине" из Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства.

В пробах тушеной говядины от ООО "Бийскмясопродукт" оказались ДНК свиньи и курицы. Также ДНК курицы нашли в консервах "Мясо деликатесное. Нежная телятина" от ООО "РРК-Сибирь", зарегистрированного в Новосибирске. А в тушеных говядине и свинине этого производителя оказалось мало мяса и жира – на несколько процентов меньше, чем должно быть по норме.

Ведомство еще в октябре приостановило для этих компаний действие деклараций на мясную продукцию. Однако предприятия продолжили как ни в чем не бывало продавать свои консервы. В итоге в ноябре действие деклараций было совсем прекращено.

«Всего в 2025 году управлением приостановлено действие 29 деклараций о соответствии, прекращено действие 15 деклараций», – отмечается в пресс-релизе.

Ранее суд в Алтайском крае назначил штраф компании "Хлеб Алтая" из Бийского района, которая выпускает не только хлеб, но и колбасу. В продукте этого производителя нашли вещество, запрещенное в пищевой промышленности России – так называемый "мясной клей". Власти хотели конфисковать пищевую добавку, но компания уже сожгла ее в печи.