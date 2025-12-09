НОВОСТИОбщество

ДНК курицы нашли в говяжьей тушенке из Бийска и "Нежной телятине" из Новосибирска

Компаниям приостановили действие деклараций на мясную продукцию, а они все равно продолжили продавать "неправильные" консервы

09 декабря 2025, 13:10, ИА Амител

Говядина / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Говядина / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае Россельхознадзор нашел ДНК курицы и свиньи в говяжьей тушенке из Бийска, а также ДНК курицы в "Нежной телятине" из Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства.

В пробах тушеной говядины от ООО "Бийскмясопродукт" оказались ДНК свиньи и курицы. Также ДНК курицы нашли в консервах "Мясо деликатесное. Нежная телятина" от ООО "РРК-Сибирь", зарегистрированного в Новосибирске. А в тушеных говядине и свинине этого производителя оказалось мало мяса и жира – на несколько процентов меньше, чем должно быть по норме.

Ведомство еще в октябре приостановило для этих компаний действие деклараций на мясную продукцию. Однако предприятия продолжили как ни в чем не бывало продавать свои консервы. В итоге в ноябре действие деклараций было совсем прекращено.  

«Всего в 2025 году управлением приостановлено действие 29 деклараций о соответствии, прекращено действие 15 деклараций», – отмечается в пресс-релизе.

Ранее суд в Алтайском крае назначил штраф компании "Хлеб Алтая" из Бийского района, которая выпускает не только хлеб, но и колбасу. В продукте этого производителя нашли вещество, запрещенное в пищевой промышленности России – так называемый "мясной клей". Власти хотели конфисковать пищевую добавку, но компания уже сожгла ее в печи.

Продукты и товары

Где в Барнауле купить свежее мясо, молоко и овощи напрямую от производителя?

На "Эко-Ярмарке" вы найдете фермерские продукты, национальные деликатесы, готовую еду и товары для дома
НОВОСТИОбщество

Бийск Алтайский край

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:32:56 09-12-2025

Ну хоть ДНК курицы нашли. А могли ДНК будки и цепи найти.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:04 09-12-2025

Сейчас наличие этикетки с рисунком мяса и надписью ТУ..... , впринцепе не гарантирует нахождение мяса в банке. В лучшем случае может быть костный бульон.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

14:12:37 09-12-2025

Наживаются любым способом.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

14:39:15 09-12-2025

Ну ДНК нашли, а мясо нашли в этих консервах? 😎🧐😋

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:32 09-12-2025

Да сейчас в любую "колбасу" суют этих кур перемолотых

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:46:08 09-12-2025

Гость (16:41:32 09-12-2025) Да сейчас в любую "колбасу" суют этих кур перемолотых... вместе с курятником перемолотым

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

21:00:23 09-12-2025

В магазине продаётся тушёнка. Вверху большими буквами ,, МЯСО ТОМЛЁНОЕ,, Внизу ,, с говядиной,, Вот ,,жаба,, давит покупать за большие деньги эти 345 грамм, а так хочется узнать, а мясо то какого ,, зверя,, с запахом говядины ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:16:39 09-12-2025

Как в КВН сценка была у Картунковой: "Баранина ему моя нравится, да потому, что это свинина! " 🤣🤣🤣

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров