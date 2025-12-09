ДНК курицы нашли в говяжьей тушенке из Бийска и "Нежной телятине" из Новосибирска
Компаниям приостановили действие деклараций на мясную продукцию, а они все равно продолжили продавать "неправильные" консервы
В Алтайском крае Россельхознадзор нашел ДНК курицы и свиньи в говяжьей тушенке из Бийска, а также ДНК курицы в "Нежной телятине" из Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства.
В пробах тушеной говядины от ООО "Бийскмясопродукт" оказались ДНК свиньи и курицы. Также ДНК курицы нашли в консервах "Мясо деликатесное. Нежная телятина" от ООО "РРК-Сибирь", зарегистрированного в Новосибирске. А в тушеных говядине и свинине этого производителя оказалось мало мяса и жира – на несколько процентов меньше, чем должно быть по норме.
Ведомство еще в октябре приостановило для этих компаний действие деклараций на мясную продукцию. Однако предприятия продолжили как ни в чем не бывало продавать свои консервы. В итоге в ноябре действие деклараций было совсем прекращено.
«Всего в 2025 году управлением приостановлено действие 29 деклараций о соответствии, прекращено действие 15 деклараций», – отмечается в пресс-релизе.
Ранее суд в Алтайском крае назначил штраф компании "Хлеб Алтая" из Бийского района, которая выпускает не только хлеб, но и колбасу. В продукте этого производителя нашли вещество, запрещенное в пищевой промышленности России – так называемый "мясной клей". Власти хотели конфисковать пищевую добавку, но компания уже сожгла ее в печи.
13:32:56 09-12-2025
Ну хоть ДНК курицы нашли. А могли ДНК будки и цепи найти.
13:44:04 09-12-2025
Сейчас наличие этикетки с рисунком мяса и надписью ТУ..... , впринцепе не гарантирует нахождение мяса в банке. В лучшем случае может быть костный бульон.
14:12:37 09-12-2025
Наживаются любым способом.
14:39:15 09-12-2025
Ну ДНК нашли, а мясо нашли в этих консервах? 😎🧐😋
16:41:32 09-12-2025
Да сейчас в любую "колбасу" суют этих кур перемолотых
20:46:08 09-12-2025
Гость (16:41:32 09-12-2025) Да сейчас в любую "колбасу" суют этих кур перемолотых... вместе с курятником перемолотым
21:00:23 09-12-2025
В магазине продаётся тушёнка. Вверху большими буквами ,, МЯСО ТОМЛЁНОЕ,, Внизу ,, с говядиной,, Вот ,,жаба,, давит покупать за большие деньги эти 345 грамм, а так хочется узнать, а мясо то какого ,, зверя,, с запахом говядины ?
21:16:39 09-12-2025
Как в КВН сценка была у Картунковой: "Баранина ему моя нравится, да потому, что это свинина! " 🤣🤣🤣