Алтайского производителя оштрафовали за "мясной клей" в колбасе
Компания должна выплатить 700 тыс. рублей за использование запрещенной пищевой добавки
01 декабря 2025, 12:58, ИА Амител
Компания "Хлеб Алтая" из Бийского района получила административное наказание за нарушения при производстве мясной продукции. Соответствующее решение можно найти в картотеке дел Арбитражного суда Алтайского края.
В новосибирском магазине "Маяк" нашли вареную колбасу, содержащую трансглутаминазу – фермент, соединяющий фрагменты мясного сырья, который также называют "мясным клеем". В российской пищевой промышленности запрещено использовать это вещество.
В связи с этим Роспотребнадзор обратился в суд, который постановил привлечь компанию к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 административного кодекса РФ (нарушение требований технических регламентов).
«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 700 тысяч рублей», – говорится в решении суда. В документе от 25 ноября отмечается, что решение может быть обжаловано в течение десяти дней.
Конфисковывать пищевую добавку "Пако транс", в которой был "мясной клей", не стали, поскольку производитель ее уже списал и сжег в печи для мусора.
По данным онлайн-сервиса "Контр.Фокус", ООО "Хлеб Алтая" производит хлеб, кондитерские изделия, торты и пирожные, мясную продукцию, в том числе из птицы, консервирует рыбу, раков и моллюсков, а также занимается оптовой и розничной торговлей, держит рестораны быстрого питания и доставляет продукты.
Весной 2025 года Роспотребнадзор подал судебный иск к компании "Алтай Молоко", выпускающей молочные продукты, яйца и пищевые масла. Дело также было связано с нарушением технического регламента.
13:44:13 01-12-2025
Кушайте на здоровье!!! 😎
13:59:47 01-12-2025
Значит у них и всё остальное с какой нибудь гадостью?Если такие устремления.Не хочу покупать их продукцию.
14:01:13 01-12-2025
А кто его не добавляет? Нет таких производителей.
23:34:53 01-12-2025
Гость (14:01:13 01-12-2025) А кто его не добавляет? Нет таких производителей.... Есть. Евразия. Но там цена совсем другая.
14:04:03 01-12-2025
Прям, вот так и сжёг в печи!??
15:25:38 01-12-2025
Конечно сжег и пепел развеял над Алтайским краем...
15:25:41 01-12-2025
За это стрелять надо и закрывать конторы такие
15:28:28 01-12-2025
"Хлеб Алтая" делал "колбасу"? А хлеб тогда кто делает?
18:32:39 01-12-2025
Гость (15:28:28 01-12-2025) "Хлеб Алтая" делал "колбасу"? А хлеб тогда кто делает?... Как кто?Колбаса Алтая!
05:33:39 02-12-2025
Когда господ Михайловым уже закроют. То молочка делают из образа для соц.учереждений, теперь колбаса. Этим упырям всё с рук сходит. Российский суд самый гуманный суд в мире. Народ травят, а им всё не почём.
09:36:26 02-12-2025
Как она хоть выглядит, чтоб не нарваться? Почему не прикладывают в новостях фото? "героев" должны знать в лицо!
13:22:57 02-12-2025
Таких производителей нужно наказывать на десятки миллионов!!!
16:03:27 02-12-2025
Нужно готовить дома нормальную еду из мяса, овощей и т.д.и это дешевле и полезнее чем колбаса в магазине. Разленились все , пока это покупают, это "г...о" будут делать .
Каждый сам выбирает что ему есть
18:24:26 02-12-2025
Гость (09:36:26 02-12-2025) Как она хоть выглядит, чтоб не нарваться? Почему не приклады... Как булка ,хлеба🤗чаще в светофоре,встречается🤗
22:50:46 02-12-2025
Раз он запрещён... Вопрос?
Где они его купили, он же запрещён 🤔