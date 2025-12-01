НОВОСТИОбщество

Алтайского производителя оштрафовали за "мясной клей" в колбасе

Компания должна выплатить 700 тыс. рублей за использование запрещенной пищевой добавки

01 декабря 2025, 12:58, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Колбаса / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Компания "Хлеб Алтая" из Бийского района получила административное наказание за нарушения при производстве мясной продукции. Соответствующее решение можно найти в картотеке дел Арбитражного суда Алтайского края.

В новосибирском магазине "Маяк" нашли вареную колбасу, содержащую трансглутаминазу – фермент, соединяющий фрагменты мясного сырья, который также называют "мясным клеем". В российской пищевой промышленности запрещено использовать это вещество.

В связи с этим Роспотребнадзор обратился в суд, который постановил привлечь компанию к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 административного кодекса РФ (нарушение требований технических регламентов).

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 700 тысяч рублей», – говорится в решении суда. В документе от 25 ноября отмечается, что решение может быть обжаловано в течение десяти дней.

Конфисковывать пищевую добавку "Пако транс", в которой был "мясной клей", не стали, поскольку производитель ее уже списал и сжег в печи для мусора.

По данным онлайн-сервиса "Контр.Фокус", ООО "Хлеб Алтая" производит хлеб, кондитерские изделия, торты и пирожные, мясную продукцию, в том числе из птицы, консервирует рыбу, раков и моллюсков, а также занимается оптовой и розничной торговлей, держит рестораны быстрого питания и доставляет продукты.

Весной 2025 года Роспотребнадзор подал судебный иск к компании "Алтай Молоко", выпускающей молочные продукты, яйца и пищевые масла. Дело также было связано с нарушением технического регламента.

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Сеть магазинов "Ярче" подала иск к алтайскому Роспотребнадзору

Суд отклонил заявление из-за отсутствия доказательств
НОВОСТИОбщество

Алтайский край суд Продукты Роспотребнадзор

Комментарии 15

Avatar Picture
Сергей

13:44:13 01-12-2025

Кушайте на здоровье!!! 😎

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

13:59:47 01-12-2025

Значит у них и всё остальное с какой нибудь гадостью?Если такие устремления.Не хочу покупать их продукцию.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:13 01-12-2025

А кто его не добавляет? Нет таких производителей.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:34:53 01-12-2025

Гость (14:01:13 01-12-2025) А кто его не добавляет? Нет таких производителей.... Есть. Евразия. Но там цена совсем другая.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:03 01-12-2025

Прям, вот так и сжёг в печи!??

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Натаха

15:25:38 01-12-2025

Конечно сжег и пепел развеял над Алтайским краем...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тоха

15:25:41 01-12-2025

За это стрелять надо и закрывать конторы такие

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:28 01-12-2025

"Хлеб Алтая" делал "колбасу"? А хлеб тогда кто делает?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:39 01-12-2025

Гость (15:28:28 01-12-2025) "Хлеб Алтая" делал "колбасу"? А хлеб тогда кто делает?... Как кто?Колбаса Алтая!

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:33:39 02-12-2025

Когда господ Михайловым уже закроют. То молочка делают из образа для соц.учереждений, теперь колбаса. Этим упырям всё с рук сходит. Российский суд самый гуманный суд в мире. Народ травят, а им всё не почём.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:26 02-12-2025

Как она хоть выглядит, чтоб не нарваться? Почему не прикладывают в новостях фото? "героев" должны знать в лицо!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Viktor

13:22:57 02-12-2025

Таких производителей нужно наказывать на десятки миллионов!!!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

16:03:27 02-12-2025

Нужно готовить дома нормальную еду из мяса, овощей и т.д.и это дешевле и полезнее чем колбаса в магазине. Разленились все , пока это покупают, это "г...о" будут делать .
Каждый сам выбирает что ему есть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:26 02-12-2025

Гость (09:36:26 02-12-2025) Как она хоть выглядит, чтоб не нарваться? Почему не приклады... Как булка ,хлеба🤗чаще в светофоре,встречается🤗

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

22:50:46 02-12-2025

Раз он запрещён... Вопрос?
Где они его купили, он же запрещён 🤔

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров