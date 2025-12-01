Алтайского производителя оштрафовали за "мясной клей" в колбасе

Компания должна выплатить 700 тыс. рублей за использование запрещенной пищевой добавки

01 декабря 2025, 12:58, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Компания "Хлеб Алтая" из Бийского района получила административное наказание за нарушения при производстве мясной продукции. Соответствующее решение можно найти в картотеке дел Арбитражного суда Алтайского края.

В новосибирском магазине "Маяк" нашли вареную колбасу, содержащую трансглутаминазу – фермент, соединяющий фрагменты мясного сырья, который также называют "мясным клеем". В российской пищевой промышленности запрещено использовать это вещество.

В связи с этим Роспотребнадзор обратился в суд, который постановил привлечь компанию к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 административного кодекса РФ (нарушение требований технических регламентов).

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 700 тысяч рублей», – говорится в решении суда. В документе от 25 ноября отмечается, что решение может быть обжаловано в течение десяти дней.

Конфисковывать пищевую добавку "Пако транс", в которой был "мясной клей", не стали, поскольку производитель ее уже списал и сжег в печи для мусора.

По данным онлайн-сервиса "Контр.Фокус", ООО "Хлеб Алтая" производит хлеб, кондитерские изделия, торты и пирожные, мясную продукцию, в том числе из птицы, консервирует рыбу, раков и моллюсков, а также занимается оптовой и розничной торговлей, держит рестораны быстрого питания и доставляет продукты.

Весной 2025 года Роспотребнадзор подал судебный иск к компании "Алтай Молоко", выпускающей молочные продукты, яйца и пищевые масла. Дело также было связано с нарушением технического регламента.