Где в Барнауле купить свежее мясо, молоко и овощи напрямую от производителя?

На "Эко-Ярмарке" вы найдете фермерские продукты, национальные деликатесы, готовую еду и товары для дома

Продукты и товары "Эко-Ярмарки" / Фото: Новикова О. Н.

В каждом городе есть место, где вкусно пахнет свежим хлебом, продавцы знают покупателей в лицо, а на прилавках лежат продукты, в качестве которых можно не сомневаться. В Барнауле таким местом стала "Эко-Ярмарка" на улице Взлетной, 2к. Это не просто рынок, а настоящий гастрономический центр, где встречаются производители и ценители вкусной, натуральной еды.

К столу с полей Алтая

Что же делает "Эко-Ярмарку" особенной? Прежде всего, это прямые поставки от фермеров и производителей. Покупая здесь мясо, молоко, овощи или сыр, вы получаете товар без длинной цепочки перекупщиков, что обеспечивает его свежесть и доступную цену.

Кстати, безопасность продукции ежедневно подтверждают в государственной ветеринарной лаборатории, расположенной прямо на территории рынка.

Путешествие по вкусам

Во-вторых, прогулка по "Эко-Ярмарке" – это настоящее путешествие по регионам и кухням. Здесь можно составить идеальную продуктовую корзину, наполненную продуктами Алтая и всего мира:

фермерские ряды – свежее мясо и птица, молочная продукция от местных хозяйств, яйца, сезонные овощи и фрукты с полей Алтайского края;

свежее мясо и птица, молочная продукция от местных хозяйств, яйца, сезонные овощи и фрукты с полей Алтайского края; национальная кухня – сырокопченые колбасы из Белоруссии, армянские сыры и лаваш, соленья по кавказским рецептам, монгольские товары;

сырокопченые колбасы из Белоруссии, армянские сыры и лаваш, соленья по кавказским рецептам, монгольские товары; готовая еда и полуфабрикаты – блинчики с разнообразными начинками, домашние пельмени, свежая выпечка из дровяной печи;

блинчики с разнообразными начинками, домашние пельмени, свежая выпечка из дровяной печи; товары для дома и семьи – отдел "Зоомирово" для питомцев, магазин "Марк" с хозяйственными товарами, павильоны с одеждой и антиквариатом.

Продукты и товары "Эко-Ярмарки" / Фото: Новикова О. Н.

Место встреч и общения

"Эко-Ярмарка" стала не просто местом для покупок, но и центром притяжения для горожан, ценящих атмосферу живого общения. Здесь можно не только приобрести качественные продукты, но и провести время с семьей, получить консультацию от производителей и узнать рецепт любимого блюда.

"Эко-Ярмарка" работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Приезжайте за качеством, которому доверяете.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

