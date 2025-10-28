Где в Барнауле купить свежее мясо, молоко и овощи напрямую от производителя?
На "Эко-Ярмарке" вы найдете фермерские продукты, национальные деликатесы, готовую еду и товары для дома
28 октября 2025, 10:45, ИА Амител erid: 2W5zFHoXMWG
В каждом городе есть место, где вкусно пахнет свежим хлебом, продавцы знают покупателей в лицо, а на прилавках лежат продукты, в качестве которых можно не сомневаться. В Барнауле таким местом стала "Эко-Ярмарка" на улице Взлетной, 2к. Это не просто рынок, а настоящий гастрономический центр, где встречаются производители и ценители вкусной, натуральной еды.
К столу с полей Алтая
Что же делает "Эко-Ярмарку" особенной? Прежде всего, это прямые поставки от фермеров и производителей. Покупая здесь мясо, молоко, овощи или сыр, вы получаете товар без длинной цепочки перекупщиков, что обеспечивает его свежесть и доступную цену.
Кстати, безопасность продукции ежедневно подтверждают в государственной ветеринарной лаборатории, расположенной прямо на территории рынка.
Путешествие по вкусам
Во-вторых, прогулка по "Эко-Ярмарке" – это настоящее путешествие по регионам и кухням. Здесь можно составить идеальную продуктовую корзину, наполненную продуктами Алтая и всего мира:
- фермерские ряды – свежее мясо и птица, молочная продукция от местных хозяйств, яйца, сезонные овощи и фрукты с полей Алтайского края;
- национальная кухня – сырокопченые колбасы из Белоруссии, армянские сыры и лаваш, соленья по кавказским рецептам, монгольские товары;
- готовая еда и полуфабрикаты – блинчики с разнообразными начинками, домашние пельмени, свежая выпечка из дровяной печи;
- товары для дома и семьи – отдел "Зоомирово" для питомцев, магазин "Марк" с хозяйственными товарами, павильоны с одеждой и антиквариатом.
Продукты и товары "Эко-Ярмарки" / Фото: Новикова О. Н.
Место встреч и общения
"Эко-Ярмарка" стала не просто местом для покупок, но и центром притяжения для горожан, ценящих атмосферу живого общения. Здесь можно не только приобрести качественные продукты, но и провести время с семьей, получить консультацию от производителей и узнать рецепт любимого блюда.
"Эко-Ярмарка" работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Приезжайте за качеством, которому доверяете.
"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
"ВКонтакте"
"Одноклассники"
СайтООО "Эко-Ярмарка"
10:52:07 28-10-2025
Мясо оно и есть мясо - хоть напрямую, хоть накривую. Только вот цена от "напрямую" что-то не становится ниже.
11:19:39 28-10-2025
Гость (10:52:07 28-10-2025) Мясо оно и есть мясо - хоть напрямую, хоть накривую. Только ... Цены - да, только в гору.. , но мясо по вкусу совершенно разное может быть.
11:51:42 28-10-2025
Только почему то половину ярмарки занимают таджики с овощами фруктами.
09:35:34 29-10-2025
Ни одного фермера там нет. Одни перекупы. Фермерам некогда за прилавком стоять
09:51:31 31-10-2025
Цены очень высокие,нет там фермеров со своей продукцией