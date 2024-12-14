Преимущественно без осадков, местами метели

14 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае температура местами опустится до -11 градусов. Об этом рассказали синоптики краевого Гидрометцентра.

По краю температура составит -1...-6 градусов. Преимущественно без осадков, однако местами ожидаются метели. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, возможны порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Также преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.