Снег с дождем и метели обрушатся на Алтайский край в ближайшее время
Также ожидается похолодание
13 декабря 2024, 16:45, ИА Амител
Снег в Барнауле / Фото: amic.ru
Непогода ударит по Алтайскому краю 16 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"Ночью и в первой половине дня 16 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, временами сильный, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега), усиление ветра до 18 м/с. Похолодание", – сообщили синоптики.
Также на дорогах местами будет сильная гололедица.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные аномалии "расплавят" Сибирь в середине декабря.
11:34:25 14-12-2024
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