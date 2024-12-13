Снег с дождем и метели обрушатся на Алтайский край в ближайшее время

Также ожидается похолодание

13 декабря 2024, 16:45, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Непогода ударит по Алтайскому краю 16 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Ночью и в первой половине дня 16 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, временами сильный, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега), усиление ветра до 18 м/с. Похолодание", – сообщили синоптики.

Также на дорогах местами будет сильная гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные аномалии "расплавят" Сибирь в середине декабря.