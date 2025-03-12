До -13. О погоде в Алтайском крае днем 12 марта

Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшой снег

12 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Погода в Барнауле / Фото: amic.ru

До -13 градусов ожидается по северо-западу Алтайского края днем 12 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю ожидается от -3 до -8 градусов. Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -5 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.