До -14 градусов похолодает в Алтайском крае днём 26 февраля

В регионе прогнозируют снег и метели

26 февраля 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минусовая температура установится в Алтайском крае днём 26 февраля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит -3...-8 градусов, а по северу может похолодать до -9...-14 градусов.

В отдельных районах при этом будет небольшой снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле прогнозируют -6...-8 градусов. Преимущественно без осадков, но на дорогах, как и в целом по региону, сильная гололедица. Скорость ветра – до 11 м/с.