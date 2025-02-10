До -14. О погоде в Алтайском крае 10 февраля

Местами будет теплее — от -3 до -8 градусов

10 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Лед и снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -9 до -14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 10 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами будет теплее – от -3 до -8 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле ожидается от -9 до -11 градусов. Умеренный снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.