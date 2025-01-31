До -20. О погоде в Алтайском крае в первый день февраля

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег

31 января 2025, 06:00, ИА Амител

Зима. Снег. Следы / Фото: amic.ru

До -20 градусов ожидается в отдельных районах Алтайского края днем 1 февраля. О погоде в регионе рассказали на сайте краевого Гидрометцентра.

В целом в Алтайском крае ожидается от -10 до -15 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

В Барнауле ожидается от -13 до -15 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.