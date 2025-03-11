До -6 градусов и метели. О погоде в Алтайском крае 11 марта

Ожидается небольшой, местами умеренный снег

11 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

По югу Алтайского края днем 11 марта местами ожидаются метели и мокрый снег, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -1...-6 градусов. С неба пойдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом в северный, 5-10 м/с, по югу порывы до 16 м/с.

В Барнауле термометры покажут -1...-3 градуса. Также ожидается небольшой, временами умеренный снег. Дороги местами покроет гололедица.

Ветер также юго-западный с переходом в северный, 5-10 м/с.