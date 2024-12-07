До -7, местами снег. О погоде в Алтайском крае 7 декабря

В утренние часы местами туман, изморозь

07 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Снег / Фото: unsplash.com / Gabriel Alenius

От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Пройдет небольшой, местами умеренный снег. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.