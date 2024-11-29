До -9. О погоде в Алтайском крае днем 29 ноября

Местами ожидается небольшой снег

29 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженный лес / Фото: unsplash.com / Asya

От -4 до -9 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшой снег, в утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.