До +17. О погоде в Алтайском крае 15 апреля
В отдельных районах края пойдут небольшие дожди
15 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
Днем 15 апреля в отдельных районах Алтайского края пойдут небольшие дожди, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Температура по краю составит +12...+17 градусов. Ветер подует северный, 4–9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +13...+15 градусов. В краевой столице обойдется преимущественно без осадков, лишь в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер северный, 4–9 м/с.
"В Алтайском крае в период с 15 по 17 апреля местами сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса)", – отметили синоптики.
09:51:07 15-04-2025
вот какая погода в алтайском крае
10:01:16 15-04-2025
дима егоров (09:51:07 15-04-2025) вот какая погода в алтайском крае... что характерно - пенсионерам пофиг.