До +17. О погоде в Алтайском крае 15 апреля

В отдельных районах края пойдут небольшие дожди

15 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

Днем 15 апреля в отдельных районах Алтайского края пойдут небольшие дожди, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +12...+17 градусов. Ветер подует северный, 4–9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +13...+15 градусов. В краевой столице обойдется преимущественно без осадков, лишь в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер северный, 4–9 м/с.