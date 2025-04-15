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До +17. О погоде в Алтайском крае 15 апреля

В отдельных районах края пойдут небольшие дожди

15 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

Днем 15 апреля в отдельных районах Алтайского края пойдут небольшие дожди, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +12...+17 градусов. Ветер подует северный, 4–9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +13...+15 градусов. В краевой столице обойдется преимущественно без осадков, лишь в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер северный, 4–9 м/с.

"В Алтайском крае в период с 15 по 17 апреля местами сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса)", – отметили синоптики.

Барнаул Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 2

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дима егоров

09:51:07 15-04-2025

вот какая погода в алтайском крае

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Musik

10:01:16 15-04-2025

дима егоров (09:51:07 15-04-2025) вот какая погода в алтайском крае... что характерно - пенсионерам пофиг.

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