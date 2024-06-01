До +18. О погоде в Алтайском крае в первый день лета

В утренние часы местами туман

01 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +13 до +18 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.