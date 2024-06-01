До +18. О погоде в Алтайском крае в первый день лета
В утренние часы местами туман
01 июня 2024, 06:01, ИА Амител
Рассвет в горах / Фото: unsplash.com
От +13 до +18 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.
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