До +19, местами дожди. О погоде в Алтайском крае 16 мая
В утренние часы местами туман
16 мая 2024, 06:00, ИА Амител
Колоски на фоне солнца / Фото: unsplash.com
От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В большинстве районов преимущественно без осадков, по юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с.
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