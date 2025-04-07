До +21 градуса потеплеет в Алтайском крае 7 апреля

В отдельных районах пойдет небольшой дождь

07 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +21 градуса потеплеет по юго-западу Алтайского края днем 7 апреля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +11...+16 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Также возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Синоптики объявили штормовое предупреждение: