До +21 градуса потеплеет в Алтайском крае 7 апреля
В отдельных районах пойдет небольшой дождь
07 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
До +21 градуса потеплеет по юго-западу Алтайского края днем 7 апреля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +11...+16 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Также возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.
Синоптики объявили штормовое предупреждение:
"В период 6–8 апреля на реке Чапша, село Красногорское, продолжится подъем уровня воды до отметок 550–580 см (опасная отметка – 580 см), возможно подтопление прибрежных территорий населенного пункта".
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