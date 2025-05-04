До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 4 мая
Также ожидается небольшой дождь и порывистый ветер
04 мая 2025, 06:00, ИА Амител
Фото: Esther Gorlee / unsplash.com
Теплая погода установится в Алтайском крае днем 4 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит +12...+17 градусов, а местами по югу воздух прогреется до +22. Местами небольшой дождь.
Ветер подует юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле термометры покажут +13...+15 градусов. При этом будет преимущественно без осадков, а скорость ветра составит до 9 м/с. Без усилений.
07:14:32 04-05-2025
+12...теплее не будет