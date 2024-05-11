До +25. О погоде в Алтайском крае 11 мая

Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы

11 мая 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

До +25 градусов ожидается в Алтайском крае днем 11 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю ожидается от +15 до +20 градусов. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от +18 до +20 градусов. Кратковременный дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.