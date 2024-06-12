До +26. О погоде в Алтайском крае 12 июня

В восточных районах пройдут кратковременные дожди, грозы

12 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в поле / Фото: unsplash.com

От +21 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В восточных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +23 до +25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.