До +29. О погоде в Алтайском крае 14 июня

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы

14 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Восход солнца / Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.