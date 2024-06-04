Более половины алтайских компаний платят зарплату "в конвертах"

Чем это грозит и почему работать "вбелую" выгодней, рассказали на одном из семинаров Х Конгресса предпринимателей

04 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

От 40 до 60% компаний Алтайского края дают зарплату "в конвертах". Кто-то – частично, а кто-то – целиком. Как сообщает Business FM* Барнаул, об этом рассказали на одном из семинаров Х Конгресса предпринимателей, который проходит в регионе на этой неделе. Его спикеры рассказали, как перевести зарплаты в "белую" зону и при этом сохранить доходность бизнеса.

Первое – следует проанализировать риски. Например, налоговая может заподозрить "серую" зарплату, если сотрудники получают меньше МРОТ, на треть меньше среднего по региону, или же с компанией работает более 10 самозанятых. Директор Центра налоговых решений "КМК" Юрий Марков отметил, что надзорные органы узнают об этом все точнее и точнее.

"АИС-3 собирает всю информацию: из Росреестра, из ЕГРЮЛ, декларации, налоговые отчеты, все видит. Налоговый орган так же видит все перечисления, то есть любые, и как только система говорит: "Здесь что-то не так", высвечивается маркер налогового риска", – сказал эксперт.

Кроме постоянного анализа показателей проводятся и тематические проверки по отраслям. Например, сотрудники налоговой массово выходят в салоны красоты, общепит, клининг. По прогнозам экспертов, в этот список скоро добавятся маркетплейсы.

Вместе с тем законопослушному предпринимателю жить не проще. На его плечи ложатся высокий НДФЛ и страховые, а конкурировать за кадры с компаниями-нелегалами, которые платят "серую" зарплату, становится сложнее. Ведь нередко работники сами не хотят получать "белую" зарплату, подчеркнул Марков.

"Персонал низкоквалифицированный, как правило, не обладает финансовой грамотностью, очень сильно закредитован, и они по факту банкроты. То есть они не обанкротились, но они банкроты. Они говорят: "Я не хочу получать заработную плату, только на карман, потому что иначе я отдам половину". Второе – исполнительные листы по алиментам и так далее. Есть даже такие интересные кейсы, как "жена забрала карточку", – сказал эксперт.

Спрятавшись от уплаты налогов, бизнесмен может сэкономить, но в краткосрочной перспективе. Отвечать за нарушение закона придется по-крупному. Тем, кого уличат, грозят штрафы и пени, также придется выплатить все недоначисленные налоги в полном объеме и поднять сотрудникам зарплату.

Оценить, насколько больно вашему бизнесу платить налоги "вбелую", и выстроить оптимальное решение поможет специальный калькулятор. Его разработали в алтайском отделении общественной организации "Опора России". В таблицу надо внести свой вид налогообложения и зарплаты сотрудников. Ссылка на калькулятор в телеграм-канале Business FM* Барнаул.

Итоги семинара представители алтайской "Опоры России" планируют обсуждать на федеральном уровне. В число вопросов войдут, например, местные кейсы компаний со штатом до 10 человек: им тяжелее всего платить сотрудникам "белую" зарплату. В диалоге с властью общественники надеются облегчить бизнесу жизнь и найти законные пути решения "зарплатного" вопроса.

* Business FM ("Бизнес ФМ")