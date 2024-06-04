Более половины алтайских компаний платят зарплату "в конвертах"
Чем это грозит и почему работать "вбелую" выгодней, рассказали на одном из семинаров Х Конгресса предпринимателей
04 июня 2024, 08:00, ИА Амител
От 40 до 60% компаний Алтайского края дают зарплату "в конвертах". Кто-то – частично, а кто-то – целиком. Как сообщает Business FM* Барнаул, об этом рассказали на одном из семинаров Х Конгресса предпринимателей, который проходит в регионе на этой неделе. Его спикеры рассказали, как перевести зарплаты в "белую" зону и при этом сохранить доходность бизнеса.
Первое – следует проанализировать риски. Например, налоговая может заподозрить "серую" зарплату, если сотрудники получают меньше МРОТ, на треть меньше среднего по региону, или же с компанией работает более 10 самозанятых. Директор Центра налоговых решений "КМК" Юрий Марков отметил, что надзорные органы узнают об этом все точнее и точнее.
"АИС-3 собирает всю информацию: из Росреестра, из ЕГРЮЛ, декларации, налоговые отчеты, все видит. Налоговый орган так же видит все перечисления, то есть любые, и как только система говорит: "Здесь что-то не так", высвечивается маркер налогового риска", – сказал эксперт.
Кроме постоянного анализа показателей проводятся и тематические проверки по отраслям. Например, сотрудники налоговой массово выходят в салоны красоты, общепит, клининг. По прогнозам экспертов, в этот список скоро добавятся маркетплейсы.
Вместе с тем законопослушному предпринимателю жить не проще. На его плечи ложатся высокий НДФЛ и страховые, а конкурировать за кадры с компаниями-нелегалами, которые платят "серую" зарплату, становится сложнее. Ведь нередко работники сами не хотят получать "белую" зарплату, подчеркнул Марков.
"Персонал низкоквалифицированный, как правило, не обладает финансовой грамотностью, очень сильно закредитован, и они по факту банкроты. То есть они не обанкротились, но они банкроты. Они говорят: "Я не хочу получать заработную плату, только на карман, потому что иначе я отдам половину". Второе – исполнительные листы по алиментам и так далее. Есть даже такие интересные кейсы, как "жена забрала карточку", – сказал эксперт.
Спрятавшись от уплаты налогов, бизнесмен может сэкономить, но в краткосрочной перспективе. Отвечать за нарушение закона придется по-крупному. Тем, кого уличат, грозят штрафы и пени, также придется выплатить все недоначисленные налоги в полном объеме и поднять сотрудникам зарплату.
Оценить, насколько больно вашему бизнесу платить налоги "вбелую", и выстроить оптимальное решение поможет специальный калькулятор. Его разработали в алтайском отделении общественной организации "Опора России". В таблицу надо внести свой вид налогообложения и зарплаты сотрудников. Ссылка на калькулятор в телеграм-канале Business FM* Барнаул.
Итоги семинара представители алтайской "Опоры России" планируют обсуждать на федеральном уровне. В число вопросов войдут, например, местные кейсы компаний со штатом до 10 человек: им тяжелее всего платить сотрудникам "белую" зарплату. В диалоге с властью общественники надеются облегчить бизнесу жизнь и найти законные пути решения "зарплатного" вопроса.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
09:06:09 04-06-2024
У вас под носом миллиардные обороты на юр лицах, а в штате только директор! И ничего, отписывается и дальше у него никто не трудоустроен!
13:45:23 04-06-2024
сплошь нарушение налогового законодательства. Мелкие ИП, например, сельские магазины, устраивают пенсионеров нелегально. Налоги за них не платят. Много случаев укрывательства от уплаты налогов, налоговая просто не хочет искать нарушения
19:44:35 04-06-2024
Вот уже 30 лет об этом говорят и ни каких решений не предпринимается. Как будто администрации и само Правительство не видит и не слышат этого.А это ведь огромные деньги не получает бюджет.И пенсионный возраст подняли в связи с тем , что денег не хватает .А деньги то под ногами лежат.Нужно только проводить повсеместно проверки - налоговая, прокуратура, следственный комитет, финансовый контроль.