"Бедный и уставший" тигренок преспокойно разгуливал по дороге и познавал мир людей

Хищник неспешно изучал территорию

27 января 2026, 10:15, ИА Амител

В районе Корфовского карьера под Хабаровском на дороге несколько раз появлялся молодой амурский тигренок, которого заметили и сняли на видео проезжающие водители. Об этом сообщили в Центре "Амурский тигр". По словам очевидцев и специалистов, зверь выглядел уставшим и растерянным, словно долго скитался и уже не знал, куда идти.

Впервые юный хищник вышел к людям в ночь с 21 на 22 января. Он медленно шел по обочине трассы через глубокий снег, затем поднялся на небольшой отвал и некоторое время наблюдал за дорогой и машинами, будто собираясь с силами. Когда автомобили начали его подгонять, тигренок спустился обратно, вернулся на проезжую часть и вскоре скрылся в лесу. Позднее его вновь заметили на автодороге южнее этого участка.

23 января тигренок оказался в еще более опасной ситуации — он едва не попал под колеса автомобиля. Детеныш гулял по трассе в одиночку, без матери, и в какой-то момент вышел прямо на путь машине. Лишь в последний момент он успел отпрыгнуть в сторону. Специалисты подчеркивают, что отсутствие тигрицы рядом делает такое поведение нетипичным для тигра этого возраста и может говорить о том, что зверь давно бродит один и выбился из сил.

Хищника также видели рядом с городской стелой на въезде в Хабаровск. Тигренок неспешно вышел к монументу и начал осматривать окрестности, словно по ошибке забрел слишком близко к людям. До жилых домов и городских улиц от этого места совсем недалеко, а прямо за стелой находится садоводческое товарищество, где люди живут круглый год. Очевидцы отмечают, что зверь не проявлял агрессии и скорее производил впечатление бедного и уставшего детеныша, который уже сто раз обыскался и, похоже, пожалел, что вышел к людям.

«Бедный и уставший какой-то. Надеюсь он меня не съест», - отметила автор видео снявшая хищника у городской стелы.

Ранее сообщалось, что житель Приморского края может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за распространение в интернете фейкового видео с амурским тигром, созданного при помощи искусственного интеллекта.