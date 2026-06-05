До какого возраста дети могут бесплатно ездить в общественном транспорте?
Родителям нужно предъявить контролеру свидетельство о рождении
05 июня 2026, 17:10, ИА Амител
Автобус маршрута № 99 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Дети до 7 лет могут ездить в городском общественном транспорте бесплатно, рассказала РИА Новости юрист Арина Мурашкина.
«На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребенок не старше пяти лет», — объяснила она.
Для бесплатной поездки родителям нужно предъявить свидетельство о рождении. Без документа контролер имеет право потребовать заплатить за проезд.
Кроме того, в отдельных регионах России могут действовать дополнительные льготы и для других категорий детей.
17:41:31 05-06-2026
Правильно, пусть работают или дома сидяит
18:54:05 05-06-2026
Какая низость - это требование "доказательств" допустимого возраста малыша с точностью до суток! По крайней мере до получения паспорта любой ребёнок висит на шее у родителей, не имея собственного источника дохода. Какими же "лишними" деньгами сразу по достижении 7 лет надлежит оплачивать его проезд? Если же "довод" - вес пассажира, превышающий "норматив", то измерительными весами и следует определять право на "халяву" невзирая на возраст!
20:40:56 05-06-2026
Гость (18:54:05 05-06-2026) Какая низость - это требование "доказательств" допустимого в... Вам жалко потратить на своего ребенка старше 7 лет 45 рублей за проезд? И обратите внимание на "без предоставления отдельного места", т.е. "яжемать" должна ребенка держать на коленках - именно держать, а не посадить его на сиденье и собой загораживать проход. А по весу вы себя взвешивайте, а то некоторым и двух кресел мало.
06:48:47 06-06-2026
Гость (18:54:05 05-06-2026) Какая низость - это требование "доказательств" допустимого в... халявщица?
21:42:21 05-06-2026
судя по демографии - до 21 года. нужно как можно БОЛЬШЕ мер по зашите детства и материнства, иначе все вымрут по тихому (хотя уже)
12:28:02 06-06-2026
Сейчас в этих недомерочных китайских автобусиках очень чувствуется, что толстые люди это проблема. Сидят , занимая полтора места, в проходе им вообще нельзя стоять, ихже не обойти. Еще и между сидениями у многих ноги не вмещаются. Надо на них губернаторов и министров возить, причем набивать битком. Пусть попробуют лодыри.