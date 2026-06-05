До какого возраста дети могут бесплатно ездить в общественном транспорте?

Родителям нужно предъявить контролеру свидетельство о рождении

05 июня 2026, 17:10, ИА Амител

Автобус маршрута № 99 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дети до 7 лет могут ездить в городском общественном транспорте бесплатно, рассказала РИА Новости юрист Арина Мурашкина.

«На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребенок не старше пяти лет», — объяснила она.

Для бесплатной поездки родителям нужно предъявить свидетельство о рождении. Без документа контролер имеет право потребовать заплатить за проезд.

Кроме того, в отдельных регионах России могут действовать дополнительные льготы и для других категорий детей.