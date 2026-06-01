В России беременные женщины могут получить право на бесплатный проезд
Такая поддержка облегчит жизнь будущим мамам и станет небольшим, но важным вкладом в улучшение демографии
01 июня 2026, 12:45, ИА Амител
В Госдуме обсуждается предложение о предоставлении беременным женщинам бесплатного проезда в городском общественном транспорте, сообщил депутат Сергей Колунов РИА Новости.
По его словам, инициатива появилась после множества обращений граждан, с которыми он сталкивается в своей профессиональной деятельности. Колунов считает, что это станет существенной поддержкой для будущих матерей.
«Необходимо рассмотреть возможность бесплатного проезда для беременных в любом городском общественном транспорте. Эта идея часто звучит от наших граждан, и я регулярно получаю соответствующие запросы», — отметил депутат.
Кроме того, он добавил, что в ближайшее время планирует направить соответствующее предложение в Министерство транспорта РФ. Льгота, по его словам, будет предоставляться на основании медицинского документа, подтверждающего постановку на учет по беременности, что упростит контроль за ее использованием и предотвратит возможные злоупотребления.
Колунов подчеркнул, что право на бесплатный проезд должно прекращаться автоматически после снятия с учета по беременности. По его мнению, это поможет уменьшить финансовую нагрузку на семьи и улучшить демографическую обстановку в стране.
Ранее сообщалось, что с 2026 года беременных и рожениц ждут новые меры медсопровождения.
12:51:13 01-06-2026
а беременность водители как будут определять - по размеру живота, или реальному сроку?
13:23:53 01-06-2026
гость (12:51:13 01-06-2026) а беременность водители как будут определять - по размеру жи... Верить на слово: "еду бесплатно, я уже полчаса беременная!"
13:00:05 01-06-2026
Количество народа уменьшается. Значит беременных меньше и меньше...
13:22:36 01-06-2026
Толстухи и покупатели и продавцы накладных животов одобряют.
С накладным животом не только удобно продукты в магазинах воровать, но теперь и бесплатно сидя ездить
13:43:58 01-06-2026
Беременным в гортранспорте ездить - это мазохизм какой-то.
14:27:59 01-06-2026
"это станет существенной поддержкой для будущих матерей"
О да! По недавним прикидкам на ребенка в год в среднем тратится около 1,2 млн рублей (из среднего расчета за 18 лет). И вот эти 45-150 рублей бесспорно будут существенной поддержкой женщине.
14:53:41 01-06-2026
Гость (14:27:59 01-06-2026)на ребенка в год в среднем тратится около 1,2 млн рублей При годовом доходе обоих родителей менее миллиона, как на ребенка можно потратить 1,2 млн? А если детей двое?
16:36:57 01-06-2026
Гость (14:53:41 01-06-2026) При годовом доходе обоих родителей менее миллиона, как на ре...
сделайте третьего и получайте льготы
14:35:56 01-06-2026
Такая поддержка облегчит жизнь будущим мамам и станет небольшим, но важным вкладом в улучшение демографии - в этой фразе прекрасно всё.
17:00:59 01-06-2026
Данную меру считаю лишней. Ибо звучат также предложения -бесплатно ездить детям, пенсионерам, льготникам. Останется часть работающих людей .