Такая поддержка облегчит жизнь будущим мамам и станет небольшим, но важным вкладом в улучшение демографии

01 июня 2026, 12:45, ИА Амител

Проезд / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Госдуме обсуждается предложение о предоставлении беременным женщинам бесплатного проезда в городском общественном транспорте, сообщил депутат Сергей Колунов РИА Новости.

По его словам, инициатива появилась после множества обращений граждан, с которыми он сталкивается в своей профессиональной деятельности. Колунов считает, что это станет существенной поддержкой для будущих матерей.

«Необходимо рассмотреть возможность бесплатного проезда для беременных в любом городском общественном транспорте. Эта идея часто звучит от наших граждан, и я регулярно получаю соответствующие запросы», — отметил депутат.

Кроме того, он добавил, что в ближайшее время планирует направить соответствующее предложение в Министерство транспорта РФ. Льгота, по его словам, будет предоставляться на основании медицинского документа, подтверждающего постановку на учет по беременности, что упростит контроль за ее использованием и предотвратит возможные злоупотребления.

Колунов подчеркнул, что право на бесплатный проезд должно прекращаться автоматически после снятия с учета по беременности. По его мнению, это поможет уменьшить финансовую нагрузку на семьи и улучшить демографическую обстановку в стране.

Ранее сообщалось, что с 2026 года беременных и рожениц ждут новые меры медсопровождения.