НОВОСТИОбщество

В России беременные женщины могут получить право на бесплатный проезд

Такая поддержка облегчит жизнь будущим мамам и станет небольшим, но важным вкладом в улучшение демографии

01 июня 2026, 12:45, ИА Амител

Проезд / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Проезд / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Госдуме обсуждается предложение о предоставлении беременным женщинам бесплатного проезда в городском общественном транспорте, сообщил депутат Сергей Колунов РИА Новости.

По его словам, инициатива появилась после множества обращений граждан, с которыми он сталкивается в своей профессиональной деятельности. Колунов считает, что это станет существенной поддержкой для будущих матерей.

«Необходимо рассмотреть возможность бесплатного проезда для беременных в любом городском общественном транспорте. Эта идея часто звучит от наших граждан, и я регулярно получаю соответствующие запросы», — отметил депутат.

Кроме того, он добавил, что в ближайшее время планирует направить соответствующее предложение в Министерство транспорта РФ. Льгота, по его словам, будет предоставляться на основании медицинского документа, подтверждающего постановку на учет по беременности, что упростит контроль за ее использованием и предотвратит возможные злоупотребления.

Колунов подчеркнул, что право на бесплатный проезд должно прекращаться автоматически после снятия с учета по беременности. По его мнению, это поможет уменьшить финансовую нагрузку на семьи и улучшить демографическую обстановку в стране.

Ранее сообщалось, что с 2026 года беременных и рожениц ждут новые меры медсопровождения.

Беременная / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИОбщество

Россия Госдума инициативы
       

Комментарии 10

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гость

12:51:13 01-06-2026

а беременность водители как будут определять - по размеру живота, или реальному сроку?

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Гость

13:23:53 01-06-2026

гость (12:51:13 01-06-2026) а беременность водители как будут определять - по размеру жи... Верить на слово: "еду бесплатно, я уже полчаса беременная!"

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Кость

13:00:05 01-06-2026

Количество народа уменьшается. Значит беременных меньше и меньше...

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Гость

13:22:36 01-06-2026

Толстухи и покупатели и продавцы накладных животов одобряют.
С накладным животом не только удобно продукты в магазинах воровать, но теперь и бесплатно сидя ездить

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Гость

13:43:58 01-06-2026

Беременным в гортранспорте ездить - это мазохизм какой-то.

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Гость

14:27:59 01-06-2026

"это станет существенной поддержкой для будущих матерей"

О да! По недавним прикидкам на ребенка в год в среднем тратится около 1,2 млн рублей (из среднего расчета за 18 лет). И вот эти 45-150 рублей бесспорно будут существенной поддержкой женщине.

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Гость

14:53:41 01-06-2026

Гость (14:27:59 01-06-2026)на ребенка в год в среднем тратится около 1,2 млн рублей При годовом доходе обоих родителей менее миллиона, как на ребенка можно потратить 1,2 млн? А если детей двое?

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Гость

16:36:57 01-06-2026

Гость (14:53:41 01-06-2026) При годовом доходе обоих родителей менее миллиона, как на ре...
сделайте третьего и получайте льготы

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нЕкто

14:35:56 01-06-2026

Такая поддержка облегчит жизнь будущим мамам и станет небольшим, но важным вкладом в улучшение демографии - в этой фразе прекрасно всё.

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гость

17:00:59 01-06-2026

Данную меру считаю лишней. Ибо звучат также предложения -бесплатно ездить детям, пенсионерам, льготникам. Останется часть работающих людей .

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