Доллар поднялся выше 90 рублей

Евро также немного подорожал

29 января 2024, 16:32, ИА Амител

Один доллар США / Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже утром 29 января поднялся выше 90 рублей впервые с 16-го числа, пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.

Расчетами "завтра" стоимость американской валюты достигала 90,05 рубля (+31 копейка).

Евро тем временем оценивается в 97,54 рубля (+12 копеек).

В декабре 2023 года экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024-м российская валюта с вероятностью 80% может укрепиться до 55-60 рублей за доллар.