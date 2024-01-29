Доллар поднялся выше 90 рублей
Евро также немного подорожал
29 января 2024, 16:32, ИА Амител
Один доллар США / Фото: unsplash.com
Курс доллара на Московской бирже утром 29 января поднялся выше 90 рублей впервые с 16-го числа, пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.
Расчетами "завтра" стоимость американской валюты достигала 90,05 рубля (+31 копейка).
Евро тем временем оценивается в 97,54 рубля (+12 копеек).
В декабре 2023 года экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024-м российская валюта с вероятностью 80% может укрепиться до 55-60 рублей за доллар.
16:47:18 29-01-2024
Теперь в магазинах тоже откорректируют ценник в плюс. Романтика....
16:52:53 29-01-2024
Зачем мне эти сведения? Мне не интересно сколько там платят за пиндоскую бумагу, я получаю зарплату и в магазине расчетываюсь в рублях.
19:36:42 29-01-2024
Гость (16:52:53 29-01-2024) Зачем мне эти сведения? Мне не интересно сколько там платят ... по прайсу, который привязан к курсу зеленых бумажечек, как ни верти.
21:03:37 29-01-2024
Гость (16:52:53 29-01-2024) Зачем мне эти сведения? Мне не интересно сколько там платят ... Большая часть товаров которые вы покупаете куплена за доллары 🤷♂️А так конечно доллар вас не касается 🤦♂️😂
21:10:24 29-01-2024
Гость (16:52:53 29-01-2024) Зачем мне эти сведения? Мне не интересно сколько там платят ... тысяча извинений - Вы в рублях рассчитываетесь или расчёсываетесь?
19:56:47 30-01-2024
Гость (16:52:53 29-01-2024) Зачем мне эти сведения? Мне не интересно сколько там платят ... Россия платит от 1 до 3 миллиардов в день через механизм под названием "Бюджетное правило", через оффшорные компании, которые ведут деятельность на территории России, а налоги платят в оффшорах. Через переводной рубль, эмитируемый по схеме Карренси борд. Через выплаты из Пенсионного фонда. Через размещение стабфондов в США и через многие другие механизмы. Платим мы за то, что потерпели поражение в холодной войне (хотя сами этого не признаем). Но, в стране действует колониальная администрация, которая и обеспечивает эту выплату дани. Эта администрация присутствует в ЦБ, правительстве и практически во всех эшелонах власти. За попытки отказа от выплаты этой дани Путина демонизируют по всем фронтам.
21:33:41 29-01-2024
билеты банка россии? Код валюты какой? А то поедем... на оленях утром ранним
07:47:30 30-01-2024
О, опять
08:18:14 30-01-2024
Центробанк напечатает рублей столько,сколько страна заработает долларов. Отсюда, чтобы рублей было больше, доллар должен быть дороже. По другому никак, до тех пор, пока в России не заработает свой банк, а не от МВФ, и не начнут печатать свои деньги.
09:17:58 30-01-2024
сейчас он поднимет голову повыше, а мы ее хоп и отрубим рупиями