Должен быть доступен: эксперты обсудили проблемы общественного транспорта в Рубцовске
Люди жалуются на рост тарифов, неудобные маршруты и нехватку автобусов
22 декабря 2025, 17:58, ИА Амител
Круглый стол, посвященный проблемам с общественным транспортом, организовали в Рубцовске активисты регионального отделения ЛДПР.
Тема вызвала широкий резонанс, и круглый стол собрал множество участников, сообщили в пресс-службе партии.
В частности, на мероприятии присутствовали депутаты АКЗС, активисты партии, юристы, представители общественных организаций и жители Рубцовска. По видеосвязи подключались и эксперты из Барнаула.
«Жители Рубцовска и пригорода сталкиваются с нерегулярным движением, отсутствием транспорта в вечернее время, необорудованными остановками и неудобными маршрутами», – подчеркивают эксперты.
Больше всего жалоб поступает из микрорайонов "Сад-город" и "Западный" города Рубцовска.
Это подтверждают данные мониторинга, который в городе в ноябре проводили активисты ЛДПР, отмечают представители партии.
Во время опроса жители Рубцовска отмечали также следующие проблемы:
- рост стоимости проезда в общественном транспорте;
- неудовлетворительное состояние дорог;
- недоступность маршрутов для инвалидов, пожилых людей и родителей с колясками: нет пандусов и низкопольного транспорта.
Во время круглого стола участники мероприятия подчеркнули, что это проблемы не только Рубцовска или Алтайского края. Это проблема многих регионов России.
А потому вопрос: что делать и как решать проблему, нужно поднимать не только на региональном уровне.
«Нужна системная работа государства по изменению ситуации. А предложения ЛДПР, которые озвучил председатель партии Леонид Слуцкий в своем докладе, могут способствовать снижению проблем в этой сфере», – отметили эксперты.
Аплодисменты присутствующих вызвала информация, что в Госдуму ЛДПР внесла законопроект по единому стандарту льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте. Этот вопрос уже несколько лет поднимают рубцовские депутаты ЛДПР, подчеркивают в пресс-службе партии.
«Несправедливо, когда пенсионеры получают разные льготы только исходя из территории проживания», – отметил один из юристов.
По итогам круглого стола эксперты выработали ряд рекомендаций для совершенствования законодательства Алтайского края, а также Российский Федерации в части транспортного обслуживания населения. Резолюция будет направлена в соответствующие ведомства.
