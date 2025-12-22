Должен быть доступен: эксперты обсудили проблемы общественного транспорта в Рубцовске

Люди жалуются на рост тарифов, неудобные маршруты и нехватку автобусов

22 декабря 2025, 17:58, ИА Амител

Фото: пресс-служба АРО ЛДПР

Круглый стол, посвященный проблемам с общественным транспортом, организовали в Рубцовске активисты регионального отделения ЛДПР.

Тема вызвала широкий резонанс, и круглый стол собрал множество участников, сообщили в пресс-службе партии.

В частности, на мероприятии присутствовали депутаты АКЗС, активисты партии, юристы, представители общественных организаций и жители Рубцовска. По видеосвязи подключались и эксперты из Барнаула.

«Жители Рубцовска и пригорода сталкиваются с нерегулярным движением, отсутствием транспорта в вечернее время, необорудованными остановками и неудобными маршрутами», – подчеркивают эксперты. Фото: пресс-служба АРО ЛДПР

Больше всего жалоб поступает из микрорайонов "Сад-город" и "Западный" города Рубцовска.

Это подтверждают данные мониторинга, который в городе в ноябре проводили активисты ЛДПР, отмечают представители партии.

Во время опроса жители Рубцовска отмечали также следующие проблемы:

рост стоимости проезда в общественном транспорте;

неудовлетворительное состояние дорог;

недоступность маршрутов для инвалидов, пожилых людей и родителей с колясками: нет пандусов и низкопольного транспорта.

Во время круглого стола участники мероприятия подчеркнули, что это проблемы не только Рубцовска или Алтайского края. Это проблема многих регионов России.

А потому вопрос: что делать и как решать проблему, нужно поднимать не только на региональном уровне.

«Нужна системная работа государства по изменению ситуации. А предложения ЛДПР, которые озвучил председатель партии Леонид Слуцкий в своем докладе, могут способствовать снижению проблем в этой сфере», – отметили эксперты. Фото: пресс-служба АРО ЛДПР



Аплодисменты присутствующих вызвала информация, что в Госдуму ЛДПР внесла законопроект по единому стандарту льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте. Этот вопрос уже несколько лет поднимают рубцовские депутаты ЛДПР, подчеркивают в пресс-службе партии.

«Несправедливо, когда пенсионеры получают разные льготы только исходя из территории проживания», – отметил один из юристов.

По итогам круглого стола эксперты выработали ряд рекомендаций для совершенствования законодательства Алтайского края, а также Российский Федерации в части транспортного обслуживания населения. Резолюция будет направлена в соответствующие ведомства.