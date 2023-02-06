Данные о россиянах среди жертв землетрясения в Сирии пока не поступали

В результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек и 516 пострадали

06 февраля 2023, 13:13, ИА Амител

Фото: ТАСС

Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди граждан РФ в связи с крупным землетрясением, сообщает РИА Новости.

"В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет", – отметил посол России в Дамаске Александр Ефимов.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии. В городах разрушились сотни зданий.

По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек и 516 пострадали, в Турции погибли 76 человек и 440 пострадали.