Данные о россиянах среди жертв землетрясения в Сирии пока не поступали
В результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек и 516 пострадали
06 февраля 2023, 13:13, ИА Амител
Посольство России в Сирии пока не получало информации о жертвах или пострадавших среди граждан РФ в связи с крупным землетрясением, сообщает РИА Новости.
"В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет", – отметил посол России в Дамаске Александр Ефимов.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии. В городах разрушились сотни зданий.
По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли 111 человек и 516 пострадали, в Турции погибли 76 человек и 440 пострадали.
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