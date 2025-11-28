Домклик сообщил, что каждая третья ипотека оформляется с использованием маткапитала

С начала 2025 года интерес к использованию маткапитала при покупке жилья заметно вырос

28 ноября 2025, 23:45, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В преддверии празднования Дня матери, который в России традиционно проходит 30 ноября, сервис Домклик представил исследование о том, как семьи используют материнский капитал для улучшения жилищных условий. Аналитики изучили, насколько активно эта мера господдержки применяется в ипотечном сегменте, и попытались определить портрет типичной заемщицы, пишет "56 медиа".

С начала 2025 года интерес к использованию маткапитала при покупке жилья заметно вырос. За период с января по ноябрь было оформлено почти 160 тысяч ипотечных сделок с его привлечением — примерно на 30% больше, чем за те же месяцы 2024-го. В результате доля таких сделок превысила отметку в 30%, тогда как год назад она находилась на уровне около 20%.

Однако распределение активности по регионам крайне неравномерное. Максимальную долю ипотечных сделок с использованием маткапитала показывает Тамбовская область — 41,8%. Вплотную к ней идут Ставропольский край (40,4%) и Ростовская область (40,1%). Показатели Пензенской, Орловской, Псковской и Воронежской областей также высоки — от 38% до 39%.

В регионах с дорогой недвижимостью, а также в некоторых территориях Дальнего Востока ситуация иная. В Москве материнский капитал задействован лишь в 20,9% ипотечных сделок, в Московской области — в 24,3%. Низкие показатели зафиксированы в Приморском и Камчатском краях и в Магаданской области.

Проанализировав сделки, специалисты сформировали образ средней заемщицы, использующей маткапитал. Это женщина примерно 33 лет, чей ежемесячный доход составляет порядка 82 тысяч рублей. В среднем семьи приобретают жилье стоимостью около 5,8 млн рублей.

Возраст заемщиц по стране отличается незначительно, а вот доходы и цены на недвижимость варьируются значительно. Самые высокие стоимости объектов отмечены в столице — около 9,1 млн рублей. В Московской области эта цифра держится на уровне 7,4 млн, в Санкт-Петербурге — примерно 7,1 млн. В Краснодарском крае жилье обходится около 7 млн рублей.

Волгоградская, Самарская и Челябинская области относятся к регионам с наиболее доступным жильем: медианная цена в этих субъектах не превышает 5 млн рублей.

Доходы заемщиц также различаются. В Москве медианный показатель превышает 147 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — около 94 тысяч. При этом эксперты подчеркивают, что высокая стоимость недвижимости не всегда соответствует уровню доходов. В Краснодарском крае жилье входит в число самых дорогих в стране, но медианный доход составляет лишь 71 тысячу рублей. В Башкортостане ситуация обратная: недвижимость стоит меньше среднероссийского уровня (чуть больше 5 млн рублей), но при этом местные заемщицы входят в пятёрку по уровню доходов.

