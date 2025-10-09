"Следует наращивать". Эксперт поддержала изменения в подходе к выплатам маткапитала
Член Общественной палаты РФ заявила amic.ru о необходимости ввести прогрессивную шкалу размера маткапитала для стимулирования рождаемости
09 октября 2025, 06:15, ИА Амител
Систему выплат материнского капитала в России, конечно, нужно менять – она должна быть прогрессирующей и стимулировать рождаемость, причем размер выплат за появление первого ребенка снижать не следует, заявила amic.ru член Общественной палаты Российской Федерации, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
Ранее о необходимости изменить подход к выплате материнского капитала с целью стимулировать рождение второго ребенка заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Маткапитал, по его словам, выполнил свою задачу по стабилизации рождаемости, а потом и ее росту в 2007–2016 годах. Его последующая трансформация позволила нашему обществу "не провалиться по первым рождениям". В итоге замедлилось снижение первых рождений, но не начался рост вторых рождений, при этом третьи растут. В результате появилась необходимость развивать материнский капитал, чтобы усилить его вклад в демографию. В частности, следует не перераспределять имеющиеся для улучшения демографии средства, а "пересмотреть иные инструменты поддержки рождаемости, которые сегодня есть", убежден Котяков.Как пояснила Ирина Волынец, чтобы материнский капитал оказывал максимально эффективное воздействие на рождения второго, третьего и последующего ребенка, то есть на стимулирование многодетности в нашей стране, конечно, должна быть прогрессивная шкала выплат:
«То есть за каждого последующего малыша сумма выплаты должна быть больше, чем за предыдущего».
При этом, подчеркнула собеседница, изначально была ставка сделана, чтобы в семье родился хотя бы один ребенок:
«Но практика показала, что наши женщины, как правило, в любом случае, в семье или без нее, стараются родить хотя бы одного. В любом случае сам по себе маткапитал не является причиной, по которой наши люди заводят детей, это работает как дополнительная мотивация, и она должна быть еще выше, когда рождается второй, третий ребенок и больше».
Конечно, материнский капитал – это очень важная мера поддержки, тем более что он постоянно продлевается, поскольку работает на будущее нашего государства, заметила Ирина Волынец:
«Не стоит рассматривать выплаты как расходы – это инвестиция в будущее. Рожденные люди потом станут работать и приносить доход в бюджет государства. Это такая инвестиция в экономику, которая возвращается. И есть такое понятие, как человеческий капитал. И вот инвестируя в человеческий капитал, мы приумножаем нашу экономику».
Однако система маткапитала, конечно, требует развития, считает Ирина Волынец.
«За первого ребенка размер выплаты снижать нельзя, потому что люди уже этого ожидают. Иначе возникнет синдром обманутых ожиданий. Но их объем на каждого последующего следует наращивать, это будет справедливо. Мы предлагали именно такой вариант. Ожидаю, что именно с этим обстоятельством будут связаны будущие изменения», – выразила надежду член Общественной палаты РФ.
