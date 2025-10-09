"Следует наращивать". Эксперт поддержала изменения в подходе к выплатам маткапитала

Член Общественной палаты РФ заявила amic.ru о необходимости ввести прогрессивную шкалу размера маткапитала для стимулирования рождаемости

09 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Систему выплат материнского капитала в России, конечно, нужно менять – она должна быть прогрессирующей и стимулировать рождаемость, причем размер выплат за появление первого ребенка снижать не следует, заявила amic.ru член Общественной палаты Российской Федерации, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Ранее о необходимости изменить подход к выплате материнского капитала с целью стимулировать рождение второго ребенка заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Маткапитал, по его словам, выполнил свою задачу по стабилизации рождаемости, а потом и ее росту в 2007–2016 годах. Его последующая трансформация позволила нашему обществу "не провалиться по первым рождениям". В итоге замедлилось снижение первых рождений, но не начался рост вторых рождений, при этом третьи растут. В результате появилась необходимость развивать материнский капитал, чтобы усилить его вклад в демографию. В частности, следует не перераспределять имеющиеся для улучшения демографии средства, а "пересмотреть иные инструменты поддержки рождаемости, которые сегодня есть", убежден Котяков.Как пояснила Ирина Волынец, чтобы материнский капитал оказывал максимально эффективное воздействие на рождения второго, третьего и последующего ребенка, то есть на стимулирование многодетности в нашей стране, конечно, должна быть прогрессивная шкала выплат:

«То есть за каждого последующего малыша сумма выплаты должна быть больше, чем за предыдущего».

При этом, подчеркнула собеседница, изначально была ставка сделана, чтобы в семье родился хотя бы один ребенок:

«Но практика показала, что наши женщины, как правило, в любом случае, в семье или без нее, стараются родить хотя бы одного. В любом случае сам по себе маткапитал не является причиной, по которой наши люди заводят детей, это работает как дополнительная мотивация, и она должна быть еще выше, когда рождается второй, третий ребенок и больше».

Конечно, материнский капитал – это очень важная мера поддержки, тем более что он постоянно продлевается, поскольку работает на будущее нашего государства, заметила Ирина Волынец:

«Не стоит рассматривать выплаты как расходы – это инвестиция в будущее. Рожденные люди потом станут работать и приносить доход в бюджет государства. Это такая инвестиция в экономику, которая возвращается. И есть такое понятие, как человеческий капитал. И вот инвестируя в человеческий капитал, мы приумножаем нашу экономику».

Однако система маткапитала, конечно, требует развития, считает Ирина Волынец.