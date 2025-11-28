В Госдуме предложили увеличить выплаты за третьего ребенка

Депутаты предлагают выплачивать за второго ребенка 933 тыс. рублей, а за третьего — почти 1,4 млн

28 ноября 2025, 08:37, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о введении прогрессивной шкалы материнского капитала. Согласно инициативе, размер выплаты будет существенно увеличен для многодетных семей, пишет РИА Новости.

В случае принятия поправок, начиная с 2026 года за второго ребенка семья будет получать 933 234 рубля, а за третьего и последующих детей – около 1,4 млн рублей. Автор законопроекта, лидер партии Сергей Миронов, назвал маткапитал самой эффективной демографической мерой, но раскритиковал текущую систему, при которой за третьего ребенка не предусмотрено отдельной федеральной выплаты.

Кроме того, инициатива предполагает сделать материнский капитал бессрочной программой и разрешить его получение за третьего ребенка, даже если семья уже использовала эту меру поддержки.

Ранее в Республике Алтай повысили размер маткапитала в 2,5 раза.