Танцы, песни и магические сеансы. Как в Барнауле прошла "Ночь музеев"
Открывал акцию замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров
18 мая 2025, 11:26, ИА Амител
В Барнауле вечером 17 мая прошла всероссийская акция "Ночь музеев", которую в этом году посвятили общей теме "Герои". Культурные учреждения города до поздней ночи проводили программы, развлекая посетителей выставками, мастер-классами и викторинами. Корреспондент amic.ru побывал на мероприятии, чтобы показать читателям, что "творилось" в городе в эту ночь.
Открыл "Ночь музеев" замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров. Учреждения распахнули свои двери в 18:30.
Рядом с краеведческим музеем танцевали восточные танцы, точнее, их разновидность – трайбл-фьюжн. В самом музее барнаульцам показали выставку оригинального оружия времен Великой Отечественной войны.
В "Горной аптеке" прошел магический сеанс, которые провели мужчины в элегантных стимпанк-костюмах, а также мастер-классы и театрализованная экскурсия.
У музея "Город" перед горожанами выступили молодые музыкальные группы. ГМИЛИКА порадовал барнаульцев песочной анимацией от художницы Н. Казанцевой и лекцией "Музы не молчали".
16:15:22 18-05-2025
Ой, какая гадость! Какая же гадость эта ваша заливная рыба
20:12:55 18-05-2025
Нам понравилось. Семьёй прогулялись, потанцевали в Центральном, послушали живую музыку, чуть не купил кованую розу 🤩
22:54:24 18-05-2025
Отличный повод окультуривать людей. Семьей посетили Музей мирового масонства. Даже не знал, что в нашем маленьком городе и такое есть. Очень впечатлил их Демидов.