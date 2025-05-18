Танцы, песни и магические сеансы. Как в Барнауле прошла "Ночь музеев"

Открывал акцию замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров

18 мая 2025, 11:26, ИА Амител

"Ночь музеев" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле вечером 17 мая прошла всероссийская акция "Ночь музеев", которую в этом году посвятили общей теме "Герои". Культурные учреждения города до поздней ночи проводили программы, развлекая посетителей выставками, мастер-классами и викторинами. Корреспондент amic.ru побывал на мероприятии, чтобы показать читателям, что "творилось" в городе в эту ночь.

Открыл "Ночь музеев" замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров. Учреждения распахнули свои двери в 18:30.

Рядом с краеведческим музеем танцевали восточные танцы, точнее, их разновидность – трайбл-фьюжн. В самом музее барнаульцам показали выставку оригинального оружия времен Великой Отечественной войны.

В "Горной аптеке" прошел магический сеанс, которые провели мужчины в элегантных стимпанк-костюмах, а также мастер-классы и театрализованная экскурсия.

У музея "Город" перед горожанами выступили молодые музыкальные группы. ГМИЛИКА порадовал барнаульцев песочной анимацией от художницы Н. Казанцевой и лекцией "Музы не молчали".