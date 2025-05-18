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Танцы, песни и магические сеансы. Как в Барнауле прошла "Ночь музеев"

Открывал акцию замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров

18 мая 2025, 11:26, ИА Амител

"Ночь музеев" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле вечером 17 мая прошла всероссийская акция "Ночь музеев", которую в этом году посвятили общей теме "Герои". Культурные учреждения города до поздней ночи проводили программы, развлекая посетителей выставками, мастер-классами и викторинами. Корреспондент amic.ru побывал на мероприятии, чтобы показать читателям, что "творилось" в городе в эту ночь.

Открыл "Ночь музеев" замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров. Учреждения распахнули свои двери в 18:30.

Рядом с краеведческим музеем танцевали восточные танцы, точнее, их разновидность – трайбл-фьюжн. В самом музее барнаульцам показали выставку оригинального оружия времен Великой Отечественной войны.

В "Горной аптеке" прошел магический сеанс, которые провели мужчины в элегантных стимпанк-костюмах, а также мастер-классы и театрализованная экскурсия.

У музея "Город" перед горожанами выступили молодые музыкальные группы. ГМИЛИКА порадовал барнаульцев песочной анимацией от художницы Н. Казанцевой и лекцией "Музы не молчали".

Барнаул культура ночь музеев

Комментарии 3

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Гость

16:15:22 18-05-2025

Ой, какая гадость! Какая же гадость эта ваша заливная рыба

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осип

20:12:55 18-05-2025

Нам понравилось. Семьёй прогулялись, потанцевали в Центральном, послушали живую музыку, чуть не купил кованую розу 🤩

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Сергей

22:54:24 18-05-2025

Отличный повод окультуривать людей. Семьей посетили Музей мирового масонства. Даже не знал, что в нашем маленьком городе и такое есть. Очень впечатлил их Демидов.

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