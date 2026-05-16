"Ночь музеев — 2026". Какие мероприятия пройдут в Барнауле и что нельзя пропустить

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16 мая 2026, 10:00, ИА Амител

Акция "Ночь музеев" / Фото: amic.ru

16 мая в Алтайском крае в двадцать первый раз пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев". С каждым годом это событие привлекает все больше людей, и в этом году оно обещает быть не менее ярким и захватывающим. 5 мая прошла пресс-конференция, посвященная подготовке мероприятия. Организаторы раскрыли подробности программы в этом году и пояснили, какие новые площадки присоединились к акции. Рассказываем о самых интересных мероприятиях, которые пройдут в барнаульских музеях.

Сколько музеев примут участие в акции?

В этом году акцент сделан на тему "Родное". Как сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, в 2026 году в регионе зарегистрирована 101 официальная площадка акции, из которых 47 находятся в Барнауле и 54 — в других городах и селах края.

Где стартует акция?

Торжественное открытие "Ночи музеев" в Барнауле состоится 16 мая в 18:00 в парке культуры и отдыха "Центральный". Вечер начнется с большого фестиваля, где посетителей ожидают интересные программы, мастер-классы, выставки и интерактивные мероприятия.

Сколько будет стоить билет?

Большинство мероприятий будут бесплатными для всех желающих. Тем не менее 19 учреждений города потребуют покупки билета. Стоимость билетов для всех категорий посетителей составляет 200 рублей, для школьников — 100 рублей, а для детей до 6 лет вход будет бесплатным.

Какие площадки впервые примут участие в акции?

В этом году в акцию впервые включены такие новички, как Дворец бракосочетания Барнаула, гостиница "Алтай", санаторий "Сосновый бор" и Музей шоколадного мастерства, которые подготовили для своих посетителей уникальные программы.

Дворец бракосочетания

Дворец бракосочетания города Барнаула, являющийся объектом культурного наследия и памятником архитектуры, впервые примет участие в "Ночи музеев". Построенное в 1878 году здание, которое стало частью семейной истории многих жителей города, предлагает уникальную возможность для посетителей — обзорные экскурсии. Музейная комната в здании содержит фотографии свадебных торжеств конца XIX — начала XX века, которые позволяют прикоснуться к атмосфере прошлого и узнать, как праздновались свадьбы в те далекие годы.

Краеведческий музей

Алтайский краеведческий музей готовит целый ряд событий на четырех площадках в этом году, среди которых новинка — Музей военной истории, расположенный на пр. Комсомольском, 73б. Уже с 17:00 здесь начнутся мероприятия, а на площади перед музеем состоится выступление ансамбля барабанщиц и клуба исторического фехтования. Визитеры смогут посетить экскурсии, мастер-классы и принять участие в интерактивных программах и викторинах.

Также в программе — мастер-классы, квесты и уникальные мини-экскурсии. Одним из самых захватывающих мероприятий будет квест "Алтай. Мое родное", который пройдет на двух площадках музея с 19:00 до 02:00. Здесь также будут проводиться мастер-классы по народным ремеслам, включая создание объемных открыток и цветочных композиций. Для любителей историй — экскурсии по выставке "Одно сплошное телевидение". Вечером гостей ждут акустический квартирник с группой ALN, а также игровая программа "В прямом эфире".

Художественный музей

Заместитель директора Государственного художественного музея Татьяна Бондаренко подчеркнула, что основной задачей акции остается масштабная музейная презентация, которая направлена на привлечение новых посетителей и на показ многообразия и уникальности музеев региона. Важно, что такие акции помогают не только углубить знания о культурном наследии Алтая, но и привнести новое восприятие в работы, создавая тем самым незабываемую атмосферу для всех участников.

Музей подготовил сразу несколько увлекательных выставок, которые будут работать с 19:00 до 02:00. Гостям предложат уникальные экспозиции, такие как "Искусство вне времени", "Музей и антиквар", а также фотопроект Е. Бацуновой "На мой дом летит комета". Особое внимание стоит уделить мастер-классам по росписи кокошников и созданию коллажей. Вечером состоится музыкальная программа "Сибирские сказки" дуэта "Кофе с коньяком", а также арт-лекция "Барнаул. И снова о мистике".

Музей "Город"

Этот музей предложит несколько интерактивных программ и экскурсий по своим экспозициям. С 19:00 до 23:00 пройдет выставка "Барнаул. От истоков до современности", а с 20:00 до 22:00 можно будет посетить мастер-классы по росписи в технике гжель и созданию мягкой игрушки "Лошадка". Вечером состоится рок-концерт, который также станет неотъемлемой частью программы. Все мероприятия ориентированы на активное взаимодействие с посетителями.

Музей истории Алтайского государственного университета

Там можно будет узнать много интересного о научных достижениях университета и его истории. Программа включает экскурсии по выставке, а также мастер-классы, такие как "Как возводят небоскребы" и "Цифровой двойник здания". Один из ярких моментов — выставка бронетанковой техники и военного снаряжения с 19:30 до 22:30, а также выставка "Наука о земле", которая познакомит с горными породами и минералами.

Музей "Мир времени"

Этот музей откроет свои двери для гостей с 19:00 до 24:00. В программе — просмотр "туманных картинок" по теме "Сказка на ночь" и "Первые космонавты Земли". Также пройдут обзорные экскурсии "Русская чайная машина" и "Говорящая машина" и другие. Музей порадует посетителей множеством необычных экспонатов, связанных с историей техники и науки.

Музей истории и культуры Алтайского края

Этот музей предложит разнообразные тематические экскурсии, посвященные историческим событиям и знаменитым личностям. Среди интересных мероприятий — экспозиции к 100-летию Рериха и 300-летию горного производства на Алтае, а также просветительные программы "Алтай. Напевы древних гор" и экспозиции, рассказывающие о жизни старообрядцев Алтая.

Школьный краеведческий музей истории гимназии № 42

Для семей с детьми музей подготовил интерактивные экскурсии по темам "Флагман образования" и "Сереброплавильный завод". Особое внимание стоит уделить выставке работ учителя рисования С.М. Розе, которая расскажет о жизни и творчестве выдающегося педагога.

Музей колоколов деревянного храма-звонницы

Музей проведет мастер-классы по колокольному звону и покажет традиции народов России. Одним из самых интересных мероприятий станет "Чаепитие у Царь-самовара", а также экскурсии по храмовому комплексу и ярмарка имбирных пряников.

Где купить билеты?

Их можно приобрести через интернет и в кассах самих музеев. Для удобства пользователей билеты можно приобрести по Пушкинской карте, что делает посещение музеев еще более доступным для молодежи.

Кроме того, организаторы предупредили, что некоторые мероприятия требуют предварительной записи из-за ограниченного количества мест. Например, для экскурсий и мастер-классов в исторических местах рекомендуется зарегистрироваться заранее, чтобы избежать очередей.