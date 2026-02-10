Дорожные службы Алтая переведены в режим повышенной готовности перед снежным штормом

Водителей призывают по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать осторожность

10 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

Метель на трассе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае на 10, 11 и 12 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий — ожидаются мокрый снег, метели и усиление ветра. В связи с надвигающейся непогодой дорожные службы региона переведены в усиленный режим работы, сообщили в Министерстве транспорта края.

По данным ведомства, на трассах уже задействовано более 250 единиц техники. Специалисты проводят патрульную очистку проезжей части от снега и обрабатывают дороги противогололедными материалами. При необходимости количество техники будет увеличено.

В Минтрансе также предупредили, что при резком ухудшении погодной обстановки на отдельных участках дорог могут вводиться временные ограничения движения. Водителей призывают по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать осторожность.

В случае нештатных ситуаций на дорогах жители региона могут обратиться за помощью по телефонам дорожных служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор" — 8 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай" — 8 (3852) 63-14-59, 8-962-815-9869;

единый номер экстренных служб — 112;

дежурный УГИБДД — 8 (3852) 39-35-86.

Ранее на 53-м километре автодороги А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь девушке-водителю, у которой сломался автомобиль.