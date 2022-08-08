Осень близко. На Алтае грибники начали находить первые опята

Первые алтайские опята сезона-2022. Фото Ирина Понкратова / vk.com/grib22rus

Первый «улов» опят показала жительница Барнаула Ирина Понкратова. «Всем доброго дня! Сезон опят считается открытым», — написала она 7 августа в сообществе «Грибники Барнаула и Алтайского края» и выложила снимки своих находок. «Хотели отдохнуть, а тут они, красавцы, не смогли пройти мимо», — рассказала женщина.

По словам Ирины, опята пошли «очень далеко от Барнаула, село Артыбаш». О том, что эти грибы уже есть в Горном Алтае, сообщают и другие подписчики сообщества. Так, Светлана Мордовина показала в комментариях к посту Ирины Понкратовой найденные ею опята.

А Татьяна Гаврилова там же в комментариях добавила, что «на Телецком есть, случайно нашли, отдыхающие там грузди по два ведра собирают» и что её «соседи по отдыху» прямо на месте эти грузди солят.

Первые алтайские опята сезона-2022. Фото Татьяна Гаврилова и Светлана Мордовина / vk.com/grib22rus

Новосибирский миколог Татьяна Бульонкова рассказала amic.ru, что первые опята могут появляться в наших широтах уже в конце июля. Для этого нужно, чтобы между дневной и ночной температурой был большой перепад, то есть чтобы ночи стали достаточно холодными.

Администратор сообщества «Грибники Барнаула и Алтайского края» также подтвердил, что уже пришла пора для роста этих грибов-паразитов:

«Ничего удивительного нет в том, что в начале августа можно встретить осенние опята, тем более в Горном Алтае. Опята начинают расти, когда наступают холодные ночи и тёплый день, а в Горном как раз, возможно, сейчас такая погода. Даже у нас в крае грибники посреди холодного лета встречали осенние опята».

О том, что осень близко, говорят и другие участники сообщества грибников. Так, Александр Измайлов написал: «С Горного ехал на прошлой неделе. Прям офигел, что там уже по Чуйскому тракту деревья с жёлтой листвой стоят. Ну вот, собственно, к нам на две недели позже весь этот цвет, видимо, и придёт. Поля как раз только-только желтеть начали».

Тем временем в Алтайском биосферном заповеднике, который находится на берегу Телецкого озера, в конце прошлой недели рассказали о первых предвестниках осени на юге Алтая: «Август набирает обороты. Внешне ещё не видны изменения, по сравнению с летом, но уже появились „пряди“ жёлтых листьев на отдельных берёзках. А некоторые птицы уже начинают осеннюю миграцию в тёплые края».

Напомним, что на Алтае нашли «космический гриб», который по вкусу напоминает курицу.