На Алтае нашли «космический гриб», который по вкусу напоминает курицу

На Алтае грибники из Новосибирска нашли странный большой белый гриб. Как сообщает «КП-Новосибирск», люди нарекли находку «космическим грибом».

В социальных сетях эксперты пояснили, что гриб, который показался людям странным, является грибом-зонтиком.

Он абсолютно безвреден и пригоден для приготовления в пищу. Грибы с раскрытой шляпкой советуют жарить на сковороде, а по вкусу в готовом виде они напоминают курицу.

Отмечается, что его очень легко спутать с ядовитым двойником.

Здесь, главное, внимательно присмотреться к ножке — кольцо на ней должно свободно двигаться.

Также нужно обратить внимание на запах, потому что гриб-зонтик должен пахнуть орехами.