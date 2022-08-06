На Алтае нашли «космический гриб», который по вкусу напоминает курицу
Профессионалы «тихой охоты» пояснили, что такой гриб очень легко спутать с его ядовитым двойником
6 августа 2022, 14:54, Илья Звягинцев
На Алтае грибники из Новосибирска нашли странный большой белый гриб. Как сообщает «КП-Новосибирск», люди нарекли находку «космическим грибом».
В социальных сетях эксперты пояснили, что гриб, который показался людям странным, является грибом-зонтиком.
Он абсолютно безвреден и пригоден для приготовления в пищу. Грибы с раскрытой шляпкой советуют жарить на сковороде, а по вкусу в готовом виде они напоминают курицу.
Отмечается, что его очень легко спутать с ядовитым двойником.
Здесь, главное, внимательно присмотреться к ножке — кольцо на ней должно свободно двигаться.
Также нужно обратить внимание на запах, потому что гриб-зонтик должен пахнуть орехами.
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