Два парня на Toyota Mark II погибли в ДТП с переворотом в Алтайском крае

Водитель не выбрал безопасную скорость и допустил съезд в кювет

28 августа 2024, 22:01, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Тогульском районе в ДТП разбились два молодых человека. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края, авария случилась вечером 27 августа на 22-м километре трассы Мартыново – Тогул – Залесово.

По данным ГАИ, 23-летний водитель Toyota Mark II не выбрал безопасную скорость, потерял управление и улетел в левый кювет. Иномарка перевернулась.

Два пассажира, 22-летний и 23-летний молодые люди, погибли. 21-летний юноша получил травмы в результате аварии. Всех пострадавших доставили в районную ЦРБ.