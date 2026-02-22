Бабушка и четверо внуков погибли при пожаре в Подмосковье

Одному юноше удалось спастись, выпрыгнув из окна

22 февраля 2026, 10:02, ИА Амител

Фото: прокуратура Московской области

Пять человек погибли в результате пожара в селе Константиново в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья, сообщили в прокуратуре Московской области.

Пожар произошел на территории СНТ "Славный". По предварительной информации, причина возгорания связана с неисправностью нагревательного котла.

«Пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет в момент пожара находились в доме с 61-летней бабушкой. В результате происшествия спастись удалось только старшему мальчику», — говорится в сообщении.

Спасшийся юноша выпрыгнул из окна второго этажа, уточнили в ведомстве. Подробности о его состоянии не приводятся.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, наказание — до четырех лет лишения свободы.