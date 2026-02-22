Бабушка и четверо внуков погибли при пожаре в Подмосковье
Одному юноше удалось спастись, выпрыгнув из окна
22 февраля 2026, 10:02, ИА Амител
Пять человек погибли в результате пожара в селе Константиново в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья, сообщили в прокуратуре Московской области.
Пожар произошел на территории СНТ "Славный". По предварительной информации, причина возгорания связана с неисправностью нагревательного котла.
«Пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет в момент пожара находились в доме с 61-летней бабушкой. В результате происшествия спастись удалось только старшему мальчику», — говорится в сообщении.
Спасшийся юноша выпрыгнул из окна второго этажа, уточнили в ведомстве. Подробности о его состоянии не приводятся.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, наказание — до четырех лет лишения свободы.
13:47:00 22-02-2026
15:18:07 22-02-2026
