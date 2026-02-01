Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре с четырьмя жертвами в Камне-на-Оби

Причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования

Место происшествия / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Следственный комитет России расследует уголовное дело о гибели людей при пожаре в Камне-на-Оби, где в огне и вследствие отравления продуктами горения погибли двое взрослых и двое детей. Трагедия произошла в ночь на 31 января в частном доме, откуда пожарным удалось вынести четырех человек, включая пятилетнего ребенка и восьмимесячного младенца. Несмотря на усилия медиков, все пострадавшие позже скончались в больнице.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад о ходе расследования. В ведомстве сообщили: «Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах».

Дополнительно, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также анализ причин и условий, которые могли привести к трагедии. Следственные и надзорные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

