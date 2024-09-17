В перечне лучших оказались 19-летний Пиняев из "Локомотива" и его одноклубник Батраков

17 сентября 2024, 19:15, ИА Амител

Футбольные мячи / Фото: unsplash.com

Два российских футболиста вошли в сотню лучших игроков мира не старше 20 лет. Список составил международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

Индекс, ставший критерием для составления рейтинга, рассчитали на основе официального игрового времени в сыгранных матчах. В перечень лучших молодых футболистов вошли 19-летний нападающий московского "Локомотива" Сергей Пиняев, а также его одноклубник и ровесник – полузащитник Алексей Батраков. Пиняев занял в списке 60-е место, Батраков – на 67-й строке.

Лучшим молодым футболистом мира назвали 17-летнего нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля. На втором месте еще один представитель "Барсы" – защитник Пау Кубарси. На третьей строке – 18-летний нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Эндрик.