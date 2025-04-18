Две легковушки столкнулись на перекрестке в центре Барнаула

Одного из водителей с травмами увезли в городскую больницу № 1

18 апреля 2025, 15:57, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 18 апреля в центре Барнаула столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась в районе дома по ул. Никитина, 144.

Предварительно установлено, что 41-летняя женщина за рулем Toyota Harrier ехала по ул. Радищева в сторону ул. Анатолия по второстепенной дороге. Она не уступила автомобилю, который приближался к ней по главной дороге. В результате произошло столкновение с Kia Rio, которой управлял 52-летний мужчина.

Водитель Kia получил травмы различной степени тяжести. Врачи городской больницы № 1 оказали ему необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.